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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс и Лемье провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию

В Монреале (Канаде) состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 KO и экс-чемпионом по версии IBF в этом же весе канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 KO).

По традиции соперники провели первую дуэль взглядов.

Сам бой состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. Согласно регламенту WBO, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.

Напомним, Сондерс в сентябре в Лондоне успешно защитил титул, победив американца Вилли Монро-младшего. Лемье в последний раз боксировал в мае в андеркарте PPV-шоу «Канело» — Чавес-младший, одержав победу над Маркосом Рейесом единогласным судейским решением.

Фото: Eye of the Tiger Management.

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