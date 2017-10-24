Сондерс и Лемье провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию

Сам бой состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. Согласно регламенту WBO, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.