Тренер Головкина назвал идеальную дату для второго боя с «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Для меня идеальная дата — 5 мая. Синко де Майо — праздник для всех мексиканцев. Если бой будет в мае, то главное, чтобы никто не дрался до этого времени. Важно, чтобы никто не получил травму или рассечение», — цитирует Санчеса BoxingScene.com.

Читайте также Переговоры о реванше Головкин — Альварес близки к завершению

Ранее тренер отметил, что Головкин не будет драться до конца года. По его словам, команда GGG ведет переговоры с «Канело» о реванше и «они близки к договоренности».

Санчес также выразил надежду, что «Канело» не станет довольствоваться «объедками» от Головкина. Дело в том, что промоутер Оскар Де Ла Хойя называл канадца Давида Лемье (38−3, 33 КО), который досрочно проиграл GGG в 2015 году, запасным вариантом для мексиканца на случай срыва переговоров.