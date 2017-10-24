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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина назвал идеальную дату для второго боя с «Канело»

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) назвал идеальную дату для проведения второго боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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«Для меня идеальная дата — 5 мая. Синко де Майо — праздник для всех мексиканцев. Если бой будет в мае, то главное, чтобы никто не дрался до этого времени. Важно, чтобы никто не получил травму или рассечение», — цитирует Санчеса BoxingScene.com.

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Ранее тренер отметил, что Головкин не будет драться до конца года. По его словам, команда GGG ведет переговоры с «Канело» о реванше и «они близки к договоренности».

Санчес также выразил надежду, что «Канело» не станет довольствоваться «объедками» от Головкина. Дело в том, что промоутер Оскар Де Ла Хойя называл канадца Давида Лемье (38−3, 33 КО), который досрочно проиграл GGG в 2015 году, запасным вариантом для мексиканца на случай срыва переговоров.

Напомним, первый бой между Головкиным и «Канело» прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат помог казахстанцу защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервал его серию из 37 побед подряд.

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