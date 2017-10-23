«Он был просто ужасен». Барнетта раскритиковали за бой с Жакияновым

«Барнетт в бое с Жакияновым показал технику клинча, словно по учебнику. Боевая же способность Барнетта была нестабильна. Он пытался действовать на удержание, бился Райан не много, входя в клинч по 10 раз за раунд, а ближе к концу поединка еще чаще.

Барнетт был ужасен в битве с Жакияновым. Я не увидел ничего особенного в его действиях, чтобы могло бы впечатлить, помимо клинчей, разумеется. Если он хочет заслужить любовь фанатов, ему не следует в таком количестве использовать клинч и действовать так пассивно, — считает Гилфойд.