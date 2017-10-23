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14:32 (мск), источник: Sports.kz

«Он был просто ужасен». Барнетта раскритиковали за бой с Жакияновым

Журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд в своей статье прокомментировал бой казахстанского боксера Жаната Жакиянова и североирландца Райана Барнетта, пишет Sports.kz.

«Барнетт в бое с Жакияновым показал технику клинча, словно по учебнику. Боевая же способность Барнетта была нестабильна. Он пытался действовать на удержание, бился Райан не много, входя в клинч по 10 раз за раунд, а ближе к концу поединка еще чаще.

Барнетт был ужасен в битве с Жакияновым. Я не увидел ничего особенного в его действиях, чтобы могло бы впечатлить, помимо клинчей, разумеется. Если он хочет заслужить любовь фанатов, ему не следует в таком количестве использовать клинч и действовать так пассивно, — считает Гилфойд.

Напомним, Барнетт победил Жакиянова единогласным решением судей и добавил к своему поясу IBF титул чемпиона мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе.

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