Стоит ли Жакиянову продолжать карьеру после потери пояса чемпиона Мира

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу сопернику ZZ, который теперь, со слов его менеджера Филипа Фондю, собирается отдохнуть.



После этого некоторые специалисты стали заявлять, что Жакиянову пора завершить карьеру. О том, согласен ли он с такими высказываниями, Sports.kz поинтересовался у вице-президента Федерации профессионального бокса РК Виктора Демьяненко.



— Жанат уже состоялся как боец высокого уровня, и, думаю, вполне может продолжать свои выступления на ринге. Конечно, ему после этой неудачи будет сейчас сложнее найти соперников на топовые бои, где можно отлично заработать, — здесь уже промоутерам бойца придется хорошо потрудиться. Если бы в этом бою была ничья, которую и должны были огласить судьи, то в дальнейшем проведение поединков с высокими гонорарами против боксеров с мировыми именами промоутерам Жаната было бы организовать, конечно, легче. Сейчас в этом вопросе будут, разумеется, сложности, — сказал Демьяненко.