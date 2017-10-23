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13:40 (мск), источник: Sports.kz

Григорий Стангрит: Не стоит зацикливаться на сравнении Головкина и Гассиева

Российский комментатор «Матч ТВ» Григорий Стангрит высказал Sports.kz свое мнение о том, правильно ли сравнивать чемпиона Мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева после его победы над польским боксером Кшиштофом Влодарчиком в рамках Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) с казахстанцем Геннадием Головкиным. Отметим, что Гассиев так же, как и Головкин, тренируется в США под руководством тренера Абеля Санчеса.

 — Когда боксеры работают с одним тренером и ведут поединок в похожем стиле — атакующем, естественно, — всегда возникает желание провести параллели. Правильно или нет — здесь нет ответа. Каждый решает для себя сам. Но здесь нужно смотреть немного шире. Стиль — ничто, работоспособность — все. И вот в этом они точно похожи. Оба вкалывают на максимуме своих возможностей. Что касается их манеры ведения боя, то да — здесь они похожи, работают в атакующем стиле. Постоянно оказывают прессинг, и отдельно стоит отметить работу по туловищу. Очень схожие победы Гассиев — Влодарчик и Головкин — Маклин. И оба, кстати, завершились в третьем раунде и с той же самой стороны ринга (по ТВ-картинке).

Но здесь не стоит зацикливаться на сравнениях. Мурат — самостоятельная личность и чемпион Мира. Он строит свою карьеру. Да, Головкин в чем-то является для него ориентиром, но иметь таковой может любой, выбрать для себя ориентир несложно, а вот обладать стремлением и самоотдачей, чтобы соответствовать поставленной цели, — вот это уже личные качества, которыми обладают немногие. При желании можно найти множество схожих между собой боксеров, но лучше следить за каждым как за самостоятельной фигурой, без привязки к кому-то. Даже при том, что эти боксеры работают у одного тренера, — считает Григорий Стангрит.

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