«Барнетт нагло держал руку Жакиянова, а судья видел и молчал». Казахстанский рефери разобрал бой в Белфасте

— Показалось, что у Жаната не все пошло в этом бою, как они планировали. Его оппонент был быстрее… Британец много клинчевал, и бой получился довольно «грязным». Что касается счета, то я читал комментарий Рикки Хаттона, где он говорит, что судьи в наглую отдали чистую победу ирландцу. Да, бил Жанат много, но бой у него не пошел… Перестроиться он не смог. Возможно, нужно было «тормознуть», и не только идти вперед. Попытаться «выдернуть» соперника, и заставить его промахнуться.

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Вроде, начинаешь, как атакующий, потом, шаг назад, он промахивается и ты идешь в контратаку… Не перестроился. Он шел только первым номером… Может быть, такая была установка: «Ты в гостях, и должен идти только вперед. Если будешь идти назад, то такой бой тебе не отдадут».

— Жанат был активен, шел вперед, и работал в ближнем бою. Бил снизу, бил по корпусу. А британцу было выгоднее работать на дистанции…

— Да, он ростом повыше. С определенным опытом, и обучен неплохо.

— Был у Жакиянова опыт, когда он соперника отправлял в нокдаун чувствительным ударом. Пытался он потрясти и британца.

— Когда Жанат отнял пояс у американца, то бой был похож на этот. Тот тоже вперед не шел, и работал вторым номером. А Жанат шел на него… Из-за этого и случились два нокдауна в начале боя. Пропустил навстречу. Но в бою с американцем Жанат чаще попадал, и попадал более явно. А в Белфасте ударов больше было по защите…

— И промахивался Жанат довольно часто… Вкладывался в удар.

— Да, проваливался сильно. «Улетал» за своей рукой. Не получалось у него… Разбор соперника, это работа с тренерским составом — они должны разбирать бои, готовить варианты. Сейчас найти записи с боями соперника — не проблема. Один раз увидел бой, и уже можно что-то придумать против соперника. Это раньше дрались все «в слепую».

— Были по ходу боя моменты, когда Барнетт держал руку Жанату.

— Он не придерживал, он ее в наглую держал. Судья это видел и промолчал. Он должен был дать предупреждение, замечание. Сказать британцу, что если тот продолжит держать, то может и очко снять. Предупредить. Воздействовать. В таких боях очень тщательно нужно подходить к составу судейской бригады. Это важная часть поединка.