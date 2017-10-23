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10:38 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский боксер претендует на пояс регионального чемпиона IBF

Казахстанский боксер-профессионал Мадияр Жанузак (2−0−0) проведет свой очередной бой 27 октября, в Макао (Китай), против тайского боксера Суфакита Камфа (Suphakit Khampha 7−3−0).

Этот бой пройдет под эгидой Международной Федерации Бокса (IBF), в рамках турнира-четверки «2017 IBF Silk Road Championship Tournament», главным призом которого станет обладание титулом чемпиона по версии IBF. Оппонентом казахстанца Мадияра Жанузака, выступающего под эгидой двух промоутерских компаний — RCC Boxing Promotions (Россия) и Alban Boxing Promotions (Казахстан) станет опытный тайский боксер Суфакит Камфа.

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Боксеры выйдут на ринг в рамках наилегчайшего веса (50,8 килограмм). Формула боя — 10 раундов по 3 минуты.

В случае победы Мадияра, следующий бой он проведет против победителя пары Джон Марк Алеман (Филипины, 4−0−0) — Су Юнь Хуань (Китай, 6−1−2), и наградой за победу в этом бое станет пояс IBF B&R Region

Соперник казахстанского боксера дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году. Суфакит Камфа провел 10 поединков, семь из них выиграл, один нокаутом и в трех потерпел поражение.

Мадияр Жанузак является чемпионом Казахстана по юношам и двухкратным чемпионом по молодежи, а также обладатель кубка Федерации Бокса РК. Предстоящий поединок в Макао будет третьим в списке профессиональных боев Мадияра. Он дебютировал с победы 7 июля против Курбонали Бобокалонова на вечере бокса «BigDramaShow» в Екатеринбурге, затем 9 сентября на «Арене Трактор» в Челябинске, также единогласным решением судей, победил местного боксера Дмитрия Мардасова.

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