Разбираемся в контрактных отношениях аргентинской звезды и «Барселоны».
Нужен ли Жакиянову реванш с Барнеттом
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов в объединительном поединке в Белфасте уступил североирландцу Райану Барнетту.
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов в объединительном поединке в Белфасте уступил североирландцу Райану Барнетту.
О том, стоит ли ZZ проводить реванш Sports.kz поинтересовался мнением у главного редактора сайта Allboxing.ru Юрия Тарантина.
— Если в контракте был предусмотрен пункт о
Напомним, Жакиянов проиграл Барнетту единогласным решением судей.