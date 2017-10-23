Нужен ли Жакиянову реванш с Барнеттом

О том, стоит ли ZZ проводить реванш Sports.kz поинтересовался мнением у главного редактора сайта Allboxing.ru Юрия Тарантина.

— Если в контракте был предусмотрен пункт о матче-реванше, то Жанату обязательно стоит им воспользоваться. Барнетт ему по силам, и во втором бою все может сложиться иначе, — сказал Тарантин.



Напомним, Жакиянов проиграл Барнетту единогласным решением судей.