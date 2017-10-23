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09:57 (мск), источник: Sports.kz

Нужен ли Жакиянову реванш с Барнеттом

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов в объединительном поединке в Белфасте уступил североирландцу Райану Барнетту.

О том, стоит ли ZZ проводить реванш Sports.kz поинтересовался мнением у главного редактора сайта Allboxing.ru Юрия Тарантина.

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— Если в контракте был предусмотрен пункт о матче-реванше, то Жанату обязательно стоит им воспользоваться. Барнетт ему по силам, и во втором бою все может сложиться иначе, — сказал Тарантин.

Напомним, Жакиянов проиграл Барнетту единогласным решением судей.

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