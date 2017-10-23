СМИ оценили шансы нового «регулярного» чемпиона WBA в бою против Головкина

Ранее Мурата бросил вызов Головкину. Об этом япосне заявил после победы над Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (36−3, 21 КО) в их реванше, который прошел накануне в Токио.

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«Логично, если Мурата в дальнейшем будет биться с Головкиным или «Канело» Альваресом. Промоутер японца Боб Арум может выбрать одного из них, но, сомневаюсь, что это произойдет в скором времени.

Если WBA решит сократить количество поясов в среднем дивизионе до одного, то титул Мураты будет упразднен. Тогда японцу для того, чтобы вновь стать чемпионом мира, придется пройти через Головкину, где ему поможет только удача. Это стало бы настоящим избиением Мураты. Головкин все еще дерется на достаточно высоком уровне, чтобы с легкостью разобраться с Муратой, — написал автор.