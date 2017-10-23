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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ оценили шансы нового «регулярного» чемпиона WBA в бою против Головкина

Журналист Стив Стерджес в своей статье для Boxingnewsresults.com поделился мнением по поводу возможного поединка между новым «регулярным» чемпионом мира по версии WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (13−1, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе.

Ранее Мурата бросил вызов Головкину. Об этом япосне заявил после победы над Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (36−3, 21 КО) в их реванше, который прошел накануне в Токио.

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«Логично, если Мурата в дальнейшем будет биться с Головкиным или «Канело» Альваресом. Промоутер японца Боб Арум может выбрать одного из них, но, сомневаюсь, что это произойдет в скором времени.

Если WBA решит сократить количество поясов в среднем дивизионе до одного, то титул Мураты будет упразднен. Тогда японцу для того, чтобы вновь стать чемпионом мира, придется пройти через Головкину, где ему поможет только удача. Это стало бы настоящим избиением Мураты. Головкин все еще дерется на достаточно высоком уровне, чтобы с легкостью разобраться с Муратой, — написал автор.

Титул «регулярного» чемпиона WBA ранее принадлежал американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), который 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей проиграл Головкину. Таким образом, Джейкобс потерял пояс, который стал вакантным.

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