Названа причина перехода бросавшего вызов Головкину непобежденного американца в средний вес

Свою дебютный бой в новом весе 29-летний Андраде провел накануне в Нью-Йорке (США) в рамках программы HBO «Boxing After Dark». Его соперником был соотечественник 25-летний Алантес Фокс, не имевший поражений до этой встречи. Поединок продлился все отведенные на него 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Андраде со счетом 118−109, 118−110 и 116−111.

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По мнению журналиста Boxingnews24.com Эрика Томаса, Андраде решил сменить весовую категорию, так как там он сможет заработать большие деньги.

«Андраде отказался от пояса WBA в надежде получить большие гонорары в 160 фунтах. Если он сможет заполучить одного из топовых соперников, то обеспечит себе достаток на всю жизнь, ведь там можно сделать много денег.

Как и Дэнни Джейкобс, Андраде теперь является бойцом HBO, и это облегчит ему получение боев с Саулем «Канело» Альваресом и Геннадием GGG Головкиным. Однако Андраде нужно драться с лучшей оппозицией, чтобы показать, что он по-настоящему заслуживает поединки с «Канело» или GGG.

Но если быть честным, Андраде не выглядел впечатляюще в бою с Фоксом. Не думаю, что он перешел в средний дивизион с целью побить этих парней (Головкин, «Канело», Чарло, Джейкобс, Деревянченко). Деньги, которые Андраде получит за поединки с GGG или «Канело», заставят американца выйти с ними в ринг, даже если его нокаутируют. Можно утверждать, что главная цель для Андраде после перехода в 160 фунтов — выгодные поединки, а не победа в них над бойцами с большими именами, тем более он вряд ли сможет их побить, — написал автор.