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08:28 (мск), источник: Vesti.kz

HBO представил видео лучших моментов боя Жакиянов — Барнетт

Телеканал HBO представил видео нарезку лучших моментов объединительного боя за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе между казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−2, 18 КО) и североирландцем Райаном Барнеттом (18−0, 9 КО).

Их поединок состоялся в ночь с 21 на 22 октября на арене SSE в Белфасте (Северная Ирландия) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам победу единогласным решением судей одержал Барнетт — 118:110, 119:109 и 116:112.

Таким образом, Жакиянов потерял титул WBA (Super), который завоевал в феврале этого года. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере при 27 победах (18 нокаутом), тогда как Барнетт остался небитым — теперь в его активе 18 побед (11 нокаутом).

После этого поражения Жакиянов упал на восемь позиций в обновленном рейтинге BoxRec в легчайшем весе и теперь занимает 21-е место. Барнетт поднялся с пятой на четвертую строчку.

Между тем, СМИ выразили негодование по поводу судейских записок в бою Жакиянов — Барнетт. Их сравнили с оценками Аделаиды Берд, которая выставила 118−110 в пользу мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в сентябрьском бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), чем вызвала бурю негодования среди экспертов и фанатов бокса.

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