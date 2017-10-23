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08:25 (мск), источник: Vesti.kz

Новый «регулярный» чемпион WBA бросил вызов Геннадию Головкину

Новоиспеченный обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе японец Риота Мурата (13−1, 10 КО) бросил вызов лидеру дивизиона — казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF.

Об этом Мурата заявил после победы над Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (36−3, 21 КО) в их реванше, который прошел накануне в Токио. После седьмого раунда Н`Жикам отказался от продолжения боя, тем самым потеряв титул.

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«Я был удивлен тем, как завершился бой, но я знал, что он чувствует темп и хочет побыстрее закончить с этим. Мы оба очень устали, поэтому мне немного повезло, что он остановился, но я не мог проиграть эту битву.

Любители бокса должны знать, что в среднем весе есть более сильный чемпион, чем я. Это я о Головкине. Я приложу все усилия, чтобы побить его, — цитирует Мурату BoxingScene.com.

Ранее титул «регулярного» чемпиона WBA принадлежал американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), который 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей проиграл Головкину. Таким образом, Джейкобс потерял пояс, который стал вакантным.

20 мая Мурата и Н`Жикама разыграла этот пояс. Их бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых двое судей отдали победу Н`Жикаму со счетом 116−111 и 115−112, тогда как третий посчитал, что сильнее был Мурата — 117−110. На кону этого боя стоял титул «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе. Позднее WBA сочла судейские записки спорными и объявила, что обслуживавшие этот бой судьи Густаво Падилья и Хьюберт Эрл отстранены от судейства на шесть месяцев после своих судейских оценок в пользу Н`Жикама.

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