Новый «регулярный» чемпион WBA бросил вызов Геннадию Головкину

Об этом Мурата заявил после победы над Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (36−3, 21 КО) в их реванше, который прошел накануне в Токио. После седьмого раунда Н`Жикам отказался от продолжения боя, тем самым потеряв титул.

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«Я был удивлен тем, как завершился бой, но я знал, что он чувствует темп и хочет побыстрее закончить с этим. Мы оба очень устали, поэтому мне немного повезло, что он остановился, но я не мог проиграть эту битву.

Любители бокса должны знать, что в среднем весе есть более сильный чемпион, чем я. Это я о Головкине. Я приложу все усилия, чтобы побить его, — цитирует Мурату BoxingScene.com.

Ранее титул «регулярного» чемпиона WBA принадлежал американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), который 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей проиграл Головкину. Таким образом, Джейкобс потерял пояс, который стал вакантным.