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08:22 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер: Санчес делает из Гассиева «нового Головкина», и у него это получается

Известный промоутер Владимир Хрюнов оценил работу чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева под руководством Абеля Санчеса, а также высказал мнение о том, что российский боксер может стать «новым Геннадием Головкиным».

Источник: РИА "Новости"

Накануне Гассиев добился победы техническим нокаутом в третьем раунде над польским боксером Кшиштофом Влодарчиком в ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Следующим соперником россиянина будет чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе кубинец Юниер Дортикос.

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— Давно и очень результативно с Муратом работает Абель Санчес, тренер Геннадия Головкина. Один из лучших тренеров мира. Команда вся подобрана и как хороший сложенный симфонический оркестр умного мозга.

— Санчес сказал, что планирует сделать из Гассиева «нового Головкина». В этом плане уже есть сходства, получается ли?

— Получается. Вы посмотрите на финальную комбинацию Гассиева — вздвоенный удар, который есть в арсенале Геннадия Головкина. Он просто выскочил на автомате. Я имею ввиду удар левой рукой. Сильнейшей рукой. Поймите, что это было с учетом того, левша Гассиев или правша. Думаю, Влодарчик просто не ожидал такого от Мурата.

Ранее сам Гассиев прокомментировал свое сравнение с Головкиным, владеющим титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Оба боксера тренирует в одном зале под руководством Санчеса.

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