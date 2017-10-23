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00:14 (мск), источник: Sports.kz

СМИ назвали судейство боя Жакиянов — Барнетт «смехотворным» и сравнили его с записками поединка Головкин — Альварес

Журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд провел параллели между судейством боев Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) — Райан Барнетт (18−0, 9 КО) и Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

По мнению журналиста, судейские карточки титульного боя в легчайшем весе не отражают происходившего в ринге.

«Судьи насчитали 118−110, 119−109 и 116−112 в пользу Барнетта. Мы же [сайт] насчитали 115−113 в пользу Жакиянова. Не знаю, где судьи увидели, что Барнетт побил Жакиянова по раундам 10−2 и 9−3. Такие записки смехотворно плохие. Это как когда Аделаида Берд насчитала 118−110 в пользу Альвареса в бою с Головкиным. Как два судьи могли увидеть такой широкий счет в пользу Барнетта — за гранью моего понимания. Барнетт никак не мог выиграть с теми клинчами, которые он совершал. Хотя это ошибка Жакиянова, что он не настаивал на проведении боя на нейтральной территории — он знал, что записки могут быть такими», — пишет автор.

Барнетт победил Жакиянова единогласным решением судей и добавил к своему поясу IBF титул чемпиона мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе.

Жакиянов проиграл титульный бой и лишился пояса чемпиона мира
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