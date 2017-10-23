СМИ назвали судейство боя Жакиянов — Барнетт «смехотворным» и сравнили его с записками поединка Головкин — Альварес

По мнению журналиста, судейские карточки титульного боя в легчайшем весе не отражают происходившего в ринге.



«Судьи насчитали 118−110, 119−109 и 116−112 в пользу Барнетта. Мы же [сайт] насчитали 115−113 в пользу Жакиянова. Не знаю, где судьи увидели, что Барнетт побил Жакиянова по раундам 10−2 и 9−3. Такие записки смехотворно плохие. Это как когда Аделаида Берд насчитала 118−110 в пользу Альвареса в бою с Головкиным. Как два судьи могли увидеть такой широкий счет в пользу Барнетта — за гранью моего понимания. Барнетт никак не мог выиграть с теми клинчами, которые он совершал. Хотя это ошибка Жакиянова, что он не настаивал на проведении боя на нейтральной территории — он знал, что записки могут быть такими», — пишет автор.



Барнетт победил Жакиянова единогласным решением судей и добавил к своему поясу IBF титул чемпиона мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе.