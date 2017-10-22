Известное СМИ назвало «нового Головкина»

В частности, его сравнивают с чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) — оба боксера тренируются под руководством Абеля Санчеса.



«Встречайте нового Головкина! Гассиев — протеже Геннадия. Он впитывает трудолюбие GGG, чтобы стать лучшей версией самого себя. Мурат пока неизвестен американскому зрителю, но его стиль хорошо подходит телевидению — высокая скорость, быстрые и мощные руки. Всемирная боксерская суперсерия поможет Гассиеву получить необходимый опыт», — пишет сайт.