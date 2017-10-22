«Жанат сделал всё, что мог, но соперник был лучше». Детальный разбор боя Жакиянов — Барнетт

Вот что пишет СМИ…



Когда боксируют лучшие и равные по классу бойцы, то всё определяет тактика на бой. Кто лучше реализовал свой план, тот и выиграл. Сегодня это был Райан Барнетт. Множество тактических моментов можно отметить в этом противостоянии, но обо всём по порядку.



Не стало откровением, что Жакиянов пойдёт вперёд. Эта тактика приносила ему успех и он (с Хаттоном в углу) не стал ничего менять. Подойти на среднюю и сломать своего соперника там — вот что было нужно, и на это была ставка. Но, боксировать на средней дистанции, Жанату не удавалось. Соперник не дал.



Барнетт экономно, но грамотно передвигался, и предсказуемо отдал центр ринга, сосредоточившись на работе вторым номером. Ставка у его штаба была на встречные атаки справа, а если не успел встретить, хватал Жаната за руку, не давая сделать шаг назад и развить атаку (когда-то, 11 лет назад, в подобную тактическую ловушку попал и тренер Жакиянова — Рикки Хаттон в бою с Мейвезером. Было тоже самое.). Невозможность ударить вторую комбинацию после захода — лишила казахстанца преимуществ в атаке.



Всё это британец понял уже во втором раунде и захватил контроль над боем. Его «британская двойка» заходила точно, а если даже он не успевал её пробить, то клинч решал эту проблему. Жанат вяз в объятьях соперника и удары оттуда у него не проходили.



В третьем раунде Райан показал, что не уступает и в работе на средней дистанции. Он успешно пробивал там свои быстрые атаки с акцентом на корпус (левой снизу) или на голову (правой сбоку).



Начиная с четвёртого раунда Барнетт начал (по совету угла) бить в корпус слева, и это сказалось в дальнейшем. Его правая в каждом раунде находила свою цель в ударах навстречу (прямым или сбоку). Это давало ему нужное преимущество и он выигрывал эти раунды.



Забрав и пятый раунд, Барнетт взял паузу и позволил Жакиянову выиграть шестой и седьмой, за счёт работы вблизи. Получив «взбучку» в углу Райан разорвал дистанцию и вновь взял бой под контроль передней рукой. В восьмом раунде он вернулся к прежней тактике, его правая, раз за разом, находила цель и инициативу он больше не упускал до конца боя.

Райан Барнетт



Оба сбавили обороты. Барнетт от бесконечных передвижений (останавливаться было фатально), а Жакиянов от ударов в корпус. Это сбивало дыхание и заставило неутомимого казахстанца «умерить пыл». Он боролся до конца и выглядел эпизодами достойно, но в целом уступил молодому британцу, на радость Хирну и всей Британии.



Один выполнил план на бой лучше другого и отсюда результат — единогласное решение судей в пользу Райана Барнетта. Его ждёт большое будущее в этом весе или категории выше, и Хирн об этом позаботиться. Всё зависит от самого британца. Он чемпион мира WBA и IBF, и это серьёзная заявка на место в «п4п». Последим за ним в дальнейшем.



Что касается Жаната, то он сделал всё что мог, но соперник был сегодня лучше. Он остаётся в топах легчайшего веса и ещё получит свой шанс. Его продуктивное сотрудничество с Хаттоном сделало из него топ-бойца профессионального бокса в легчайшем весе в таком солидном возрасте. Он молодец. Не забудем следить и за ним.



Вот таким выдался этот бой. Объединение титулов всегда круто. Желаю вам побольше боёв такого уровня. Всем спасибо.