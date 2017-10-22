Лебедев надеется на победу Гассиева во Всемирной суперсерии бокса и последующий бой-реванш

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Гассиев защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив поляка Кшиштофа Влодарчика в ¼ финала WBSS. Бой прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) и завершился в третьем раунде нокаутом.

«Я, наверное, даже буду болеть за Мурата в надежде, что он выиграет в этой Суперсерии. Тогда мы, наверное, сможем с ним еще раз “скрестить шпаги”, это будет красивый бой. К нему у меня нет никаких претензий, но все-таки осталась недосказанность. Так что будет здорово, если Мурат выиграет в Суперсерии, и мы снова сразимся», — сказал Лебедев.

Лебедев отметил, что у него осталось хорошее впечатление от красивого бокса между Гассиевым и Влодарчиком. «Влодарчик настраивался на один бой, но получилось по-другому, — подчеркнул Лебедев. — Это же бокс, тут каждый хочет выполнить свой план — Влодарчик делал работу спокойно, в своей манере, а у Мурата она получилась лучше. Отсюда досрочная победа — был хороший удар по корпусу, в правый бок, примерно такой же удар пропустил и я, его невозможно выдержать».

Дортикос выиграет у Гассиева

В полуфинале WBSS Гассиев должен встретиться с кубинским боксером Юниером Дортикосом, владеющим поясом регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Неплохой бокс показал Майрис Бриедис, он растет с каждым боем, еще год назад он был совершенно другой. В этой Суперсерии у меня два фаворита — Александр Усик и Гассиев. Но Дортикос тоже хороший боксер, против него помогут только уклоны, приемы ударов на себя не закончатся для Мурата ничем хорошим, потому что кубинец бьет очень сильно, Димку Кудряшова он потряс через блок», — сказал Лебедев.

По мнению боксера, Дортикос может изменить ход событий турнира. «Мое мнение, что он выиграет у Мурата. У него неплохая скорость, он может драться на дистанции и вблизи, а Мурат мало внимания уделяет движениям, защите, он режет углы и прессует. Но это бокс, он всегда может принести сюрпризы, в любом бою», — отметил собеседник ТАСС.