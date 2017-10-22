Жакиянов остался без реванша. Промоутер Барнетта рассказал о дальнейших планах

«Мы хотим вернуться в Белфаст в феврале или марте и постараемся собрать оставшиеся пояса в дивизионе. В нашем дивизионе собраны великие чемпионы. Есть Джейми Макдоннелл (“регулярный” чемпион WBA), Пол Батлер (претендент на титул WBA и экс-чемпион IBF), Золани Тете (чемпион WBO), а титул WBC сейчас вакантный. Райан хочет собрать их все», — сказал Хирн в интервью Sky Sports.
Тем самым, промоутер дал понять, что Барнетт не собирается давать реванш Жакиянову. Ранее менеджер казахстанца Филипп Фондю раскрыл подробности пункта о реванше в их контракте.
Поединок между Барнеттом и Жакиянов стал главным событием вечера бокса, который прошел в ночь с 21 на 22 октября в Белфасте. По итогам 12 раундов победу единогласным решением одержал хозяин ринга.
Таким образом, Жакиянов потерял титул WBA (Super), который завоевал в феврале этого года. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере при 27 победах (18 нокаутом). Барнетт остался небитым — 18 побед (11 нокаутом).