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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

Жакиянов остался без реванша. Промоутер Барнетта рассказал о дальнейших планах

Промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версиям IBF и WBA (Super) в легчайшем весе североиландца Райана Барнетта (18−0, 11 КО) Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах своего подопечного после победы над казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−2, 18 КО).

«Мы хотим вернуться в Белфаст в феврале или марте и постараемся собрать оставшиеся пояса в дивизионе. В нашем дивизионе собраны великие чемпионы. Есть Джейми Макдоннелл (“регулярный” чемпион WBA), Пол Батлер (претендент на титул WBA и экс-чемпион IBF), Золани Тете (чемпион WBO), а титул WBC сейчас вакантный. Райан хочет собрать их все», — сказал Хирн в интервью Sky Sports.

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Тем самым, промоутер дал понять, что Барнетт не собирается давать реванш Жакиянову. Ранее менеджер казахстанца Филипп Фондю раскрыл подробности пункта о реванше в их контракте.

Поединок между Барнеттом и Жакиянов стал главным событием вечера бокса, который прошел в ночь с 21 на 22 октября в Белфасте. По итогам 12 раундов победу единогласным решением одержал хозяин ринга.

Таким образом, Жакиянов потерял титул WBA (Super), который завоевал в феврале этого года. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере при 27 победах (18 нокаутом). Барнетт остался небитым — 18 побед (11 нокаутом).

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