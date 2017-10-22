Жакиянов остался без реванша. Промоутер Барнетта рассказал о дальнейших планах

«Мы хотим вернуться в Белфаст в феврале или марте и постараемся собрать оставшиеся пояса в дивизионе. В нашем дивизионе собраны великие чемпионы. Есть Джейми Макдоннелл (“регулярный” чемпион WBA), Пол Батлер (претендент на титул WBA и экс-чемпион IBF), Золани Тете (чемпион WBO), а титул WBC сейчас вакантный. Райан хочет собрать их все», — сказал Хирн в интервью Sky Sports.

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Тем самым, промоутер дал понять, что Барнетт не собирается давать реванш Жакиянову. Ранее менеджер казахстанца Филипп Фондю раскрыл подробности пункта о реванше в их контракте.

Поединок между Барнеттом и Жакиянов стал главным событием вечера бокса, который прошел в ночь с 21 на 22 октября в Белфасте. По итогам 12 раундов победу единогласным решением одержал хозяин ринга.