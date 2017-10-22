Российский боксер Гассиев намерен перейти в тяжелый вес

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сталь Д0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Верона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал0
Лас-Пальмас0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн
Вердер
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Тюмень
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Герта
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Лада
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ3
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
23.10
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз6
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз6
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Гассиев отправил Влодарчика в нокаут ударом в печень
Шарапова опустилась на 60-ю строчку в рейтинге WTA
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
18«Хотели, бились, но...»: «Спартак» не смог обыграть «Амкар»
8Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
13:50 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Гассиев намерен перейти в тяжелый вес

ТАСС, 22 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев намерен перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг). Слова Гассиева приводит портал Boxingscene.

В воскресенье Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в ¼ финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS), защитив пояс IBF. В полуфинале турнира он встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

«Сперва я хочу стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а потом перебраться в тяжелый дивизион, — сказал 24-летний Гассиев. — Сейчас я думаю только об этом турнире, а после посмотрим, что произойдет».

В ходе суперсерии Гассиев может завоевать еще два титула в престижных версиях — латвиец Майрис Бриедис владеет поясом Всемирного боксерского совета (WBC), а украинец Александр Усик — Всемирной боксерской организации (WBO), они проведут очный поединок во втором полуфинале WBSS. Таким образом, в случае победы на турнире Гассиев станет чемпионом мира по трем версиям и до звания абсолютного чемпиона ему останется завоевать лишь пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет россиянин Денис Лебедев. Ранее он заявлял, что намерен провести поединок с победителем суперсерии.

Всего в активе Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом), один бой признан несостоявшимся.

 Гассиев нокаутировал Влодарчика в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса
Мария Шарапова опустилась на 60-ю строчку рейтинга WTA
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Тампа» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Кучеров забросил две шайбы
Гассиев отправил Влодарчика в нокаут ударом в печень
Шарапова опустилась на 60-ю строчку в рейтинге WTA
Российский теннисист стал победителем турнира в Китае
Все, что нужно знать о матче ЦСКА — «Зенит»
Российская легкоатлетка возобновит карьеру после дисквалификации
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь