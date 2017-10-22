Российский боксер Гассиев намерен перейти в тяжелый вес

В воскресенье Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в ¼ финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS), защитив пояс IBF. В полуфинале турнира он встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

«Сперва я хочу стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а потом перебраться в тяжелый дивизион, — сказал 24-летний Гассиев. — Сейчас я думаю только об этом турнире, а после посмотрим, что произойдет».

В ходе суперсерии Гассиев может завоевать еще два титула в престижных версиях — латвиец Майрис Бриедис владеет поясом Всемирного боксерского совета (WBC), а украинец Александр Усик — Всемирной боксерской организации (WBO), они проведут очный поединок во втором полуфинале WBSS. Таким образом, в случае победы на турнире Гассиев станет чемпионом мира по трем версиям и до звания абсолютного чемпиона ему останется завоевать лишь пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет россиянин Денис Лебедев. Ранее он заявлял, что намерен провести поединок с победителем суперсерии.