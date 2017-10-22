Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Тим Цзю завоевал региональный титул WBC
В Сиднее состоялся вечер бокса, в ходе которого очередной поединок провёл и сын легендарного чемпиона Кости Цзю — Тим Цзю (7−0, 5 КО).
В Сиднее состоялся вечер бокса, в ходе которого очередной поединок провёл и сын легендарного чемпиона Кости Цзю — Тим Цзю (7−0, 5 КО).
Для молодого проспекта второго полусреднего веса поединок с Уэйдом Райаном (14−6, 3 КО) стал первым, на кону которого стоял пояс. В частности, в бою разыгрывался региональный титул по версии WBC — Asian Boxing Council Continental.
В первом раунде