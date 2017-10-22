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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Тим Цзю завоевал региональный титул WBC

В Сиднее состоялся вечер бокса, в ходе которого очередной поединок провёл и сын легендарного чемпиона Кости Цзю — Тим Цзю (7−0, 5 КО).

Для молодого проспекта второго полусреднего веса поединок с Уэйдом Райаном (14−6, 3 КО) стал первым, на кону которого стоял пояс. В частности, в бою разыгрывался региональный титул по версии WBC — Asian Boxing Council Continental.

В первом раунде Цзю-младший первый раз в карьере побывал в нокдауне. Тем не менее, он сумел подняться, после чего восстановился и взял инициативу в свои руки. По итогам 10-раундового противостояния он одержал победу единогласным решением судей.

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