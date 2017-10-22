Барнетт половину боя дрался с Жакияновым с травмой?

«В шестом раунде Барнетт как-то странно схватился за плечо, как бы сигнализируя о травме. Но затем он не испытал никаких проблем в разменах», — комментирует Sky Sports.

От поединка в цирке — до боя за два титула чемпиона мира. Почему Жакиянов достоин уважения

«Жакиянов сбросил несколько хороших “бомб” справа — после одного из разменов Барнетт держался за плечо», — отмечает блог Boxing Addiction.



«Вау! Барнетт травмировал плечо», — добавляет твиттер Boxing Kingdom.



Напомним, на SSE Arena в Белфасте (Северная Ирландия) Барнетт победил Жакиянова единогласным решением судей и добавил к своему поясу IBF титул чемпиона мира по версии WBA (Super).