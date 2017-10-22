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11:46 (мск), источник: Sports.kz

Барнетт половину боя дрался с Жакияновым с травмой?

Некоторые СМИ обратили внимание на повреждение, которое Райан Барнетт (18−0, 9 КО) получил по ходу боя с Жанатом Жакияновым (27−2, 18 КО), сообщает Sports.kz.

«В шестом раунде Барнетт как-то странно схватился за плечо, как бы сигнализируя о травме. Но затем он не испытал никаких проблем в разменах», — комментирует Sky Sports.

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«Жакиянов сбросил несколько хороших “бомб” справа — после одного из разменов Барнетт держался за плечо», — отмечает блог Boxing Addiction.

«Вау! Барнетт травмировал плечо», — добавляет твиттер Boxing Kingdom.

Напомним, на SSE Arena в Белфасте (Северная Ирландия) Барнетт победил Жакиянова единогласным решением судей и добавил к своему поясу IBF титул чемпиона мира по версии WBA (Super).

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