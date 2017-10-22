Гассиев отправил Влодарчика в нокаут ударом в печень

Источник: РИА "Новости"

Поединок прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) в воскресенье и завершился в третьем раунде тяжелым нокаутом Влодарчика, в который его отправил мощный удар россиянина в печень.

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36-летний поляк впервые в карьере потерпел поражение нокаутом — до этого он проигрывал трижды, но исключительно решением судей. При этом Влодарчик, известный своей выносливостью и умением подниматься после тяжелых ударов, неоднократно бывал в нокдаунах, но ранее ему всегда удавалось продолжить поединок.

Еще до старта поединка букмекеры и эксперты отдавали победу Гассиеву со значительным перевесом — ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1,05, в то время как на Влодарчика — 12,5, что является одним из самых больших разрывом среди участников суперсерии.

Отмечалось, что Влодарчик далек от своей идеальной формы, на нем сказывается возраст и проблемы длительной (17-летней) боксерской карьеры — поляк, стиль которого подразумевает принятие на себя большого количества ударов в первой половине боя с целью измотать соперника для активного штурма в поздних раундах, попросту «износился» и не готов противостоять молодому, агрессивному и прекрасно подготовленному тактически россиянину.

Коронный удар в печень

Прогноз специалистов на воскресный поединок оправдался полностью. Уже с первого раунда Гассиев захватил инициативу, грамотно «работая» по сопернику джебами. Россиянин практически не использовал силовые удары и лишь присматривался к оппоненту. Влодарчик же ничем не удивил ни соперника, ни публику и в свойственной ему манере занял выжидательную позицию, но при этом не позволял россиянину лишить себя пространства для маневра при помощи коротких контратак и работы ног.

Однако Гассиев очень быстро приспособился к сопернику и, почувствовав слабость в обороне поляка, уже во втором раунде начал действовать более раскованно и выбрасывать излюбленные боковые удары левой рукой, которые становились для Влодарчика все ощутимее с каждой минутой боя. При этом поляк не выглядел удивленным таким поворотом событий, ведь, несмотря на визуальное преимущество Гассиева, удары поляка по статистике чаще доходили до цели, хотя и не были столь опасными.

К третьему раунду преимущество россиянина преобразовалось из визуального в материальное — Гассиев стал наносить Влодарчику большое количество силовых ударов, что заметно потрясло оппонента. Поляк стал чаще отходить к канатам и выбрасывать значительно меньше встречных ударов, перейдя в глухую оборону. Это в конечном счете открыло россиянину дорогу к досрочному завершению поединка — сперва Гассиев возле канатов нанес сопернику точный апперкот в подбородок, а после добавил потрясенному поляку левый боковой в печень — можно сказать, свой коронный удар, которым он в 2016 году отправил Дениса Лебедева в первый в его карьере нокдаун. В результате Влодарчик тяжело повалился на настил ринга и не сумел подняться до окончания отсчета судьи.

«Мы знали, насколько хорош Гассиев, опасались его ударов, — по-джентльменски похвалил соперника Влодарчик в ринге после поражения. — Все началось, когда я пытался заблокировать апперкот в голову, но пропустил тяжелый удар в корпус. Предыдущие удары Мурата были тяжелые, но не нокаутирующие. Мы готовились, чтобы избежать подобных ударов, но это не помогло, мы знали, как будет драться Гассиев, и моя сила — вторая половина боя, но у меня не получилось выстоять».

«Хочу поблагодарить всех за этот турнир, спасибо моему тренеру Абелю Санчесу и сопернику, — сказал Гассиев. — Готовились к длительному поединку, но у меня появился шанс закончить все раньше, и я использовал эту возможность».

Теперь в активе 24-летнего Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом), один бой признан несостоявшимся. Влодарчик провел 58 поединков в профессиональной карьере, одержав 53 победы (37 нокаутом) и потерпев четыре поражения, еще один бой завершился вничью.

«Бой Гассиева с Дортикосом может пройти в России»

В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Гассиев должен встретиться с грозным кубинским нокаутером Юниером Дортикосом, владеющим поясом регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Примечательно, что кубинец в своем четвертьфинальном поединке во втором раунде отправил в сокрушительный нокаут другого российского боксера Дмитрия Кудряшова, оставив тем самым Гассиева единственным представителем России на турнире.

«В следующем бою Мурату придется очень тяжело, думаю, он не справится с Дортикосом, потому что-то, что не сделал я в бою с Гассиевым, наверняка сделает Дортикос — сказал до поединка Гассиева с Влодарчиком Лебедев. — Юниер — удивительный боксер, он умеет драться и вблизи, и на дистанции.

Мурат, к сожалению или к счастью: наверное, это решать ему и его болельщикам, не хочу никого оскорбить или обидеть, — он простой, однообразный, силовой боксер.

Дортикос умеет двигаться, уклоняться, менять углы атак, и скажу даже что удар справа у него самый тяжелый в этом весе".

В активе 31-летнего Дортикоса 22 поединка, во всех он одержал победы (21 — нокаутом), в бою с Гассиевым кубинец рассчитывает продлить свою внушительную серию досрочных побед. «Спасибо всем, кто пришел сегодня на поединок, в бою я увидел именно то, на что рассчитывал, — сказал Дортикос после поединка россиянина. — Я уже начинаю подготовку к бою. Уверен, что нокаутирую Гассиева».

Россиянин, в свою очередь, рассчитывает, что бой с Дортикосом будет зрелищным. «Дортикос — отличный боец, непобежденный, думаю, мы сумеем показать зрелищный бой», — отметил Гассиев после победы над поляком.

Существует вероятность того, что поединок Гассиева с кубинцем может пройти в России. «Бой с Дортикосом состоится в январе, дату скоро объявят. Существует несколько вариантов, где он может пройти. Рассматриваются США, но можем забрать бой в Россию», — сообщил ТАСС директор компании «Урал боксинг промоушен» Алексей Васильев.

В другом полуфинале 30-летний украинец Александр Усик сразится с 32-летний латвийцем Майрисом Бриедисом.

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