Гассиев отправил Влодарчика в нокаут ударом в печень

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
5 фактов о пользе сыра
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Вильярреал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13:30
Кьево
Верона
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
Футбол. Зарубежный
14:00
Сталь Д
Черноморец Од
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн
Вердер
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Тюмень
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Герта
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Лада
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Атлетико
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ3
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа
Лион
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Чикаго Блэкхокс4
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Атлетик
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз6
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз6
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21.10
Барселона2
Малага0
Футбол. Зарубежный
21.10
Наполи0
Интер0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Гассиев нокаутировал Влодарчика во Всемирной суперсерии бокса
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
9«Зенит» одержал третью победу подряд в ЛЕ
11:15 (мск), источник: ТАСС

Гассиев отправил Влодарчика в нокаут ударом в печень

ТАСС, 22 октября. Россиянин Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив поляка Кшиштофа Влодарчика в ¼ финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

Источник: РИА "Новости"

Поединок прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) в воскресенье и завершился в третьем раунде тяжелым нокаутом Влодарчика, в который его отправил мощный удар россиянина в печень.

Читайте также
Лебедев предсказал судьбу Гассиева во Всемирной боксерской суперсерии

36-летний поляк впервые в карьере потерпел поражение нокаутом — до этого он проигрывал трижды, но исключительно решением судей. При этом Влодарчик, известный своей выносливостью и умением подниматься после тяжелых ударов, неоднократно бывал в нокдаунах, но ранее ему всегда удавалось продолжить поединок.

Еще до старта поединка букмекеры и эксперты отдавали победу Гассиеву со значительным перевесом — ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1,05, в то время как на Влодарчика — 12,5, что является одним из самых больших разрывом среди участников суперсерии.

Отмечалось, что Влодарчик далек от своей идеальной формы, на нем сказывается возраст и проблемы длительной (17-летней) боксерской карьеры — поляк, стиль которого подразумевает принятие на себя большого количества ударов в первой половине боя с целью измотать соперника для активного штурма в поздних раундах, попросту «износился» и не готов противостоять молодому, агрессивному и прекрасно подготовленному тактически россиянину.

Читайте также
Мурат Гассиев: Головкин постоянно «пашет», бегает быстрее молодых — я редко видел таких людей

Коронный удар в печень

Прогноз специалистов на воскресный поединок оправдался полностью. Уже с первого раунда Гассиев захватил инициативу, грамотно «работая» по сопернику джебами. Россиянин практически не использовал силовые удары и лишь присматривался к оппоненту. Влодарчик же ничем не удивил ни соперника, ни публику и в свойственной ему манере занял выжидательную позицию, но при этом не позволял россиянину лишить себя пространства для маневра при помощи коротких контратак и работы ног.

Однако Гассиев очень быстро приспособился к сопернику и, почувствовав слабость в обороне поляка, уже во втором раунде начал действовать более раскованно и выбрасывать излюбленные боковые удары левой рукой, которые становились для Влодарчика все ощутимее с каждой минутой боя. При этом поляк не выглядел удивленным таким поворотом событий, ведь, несмотря на визуальное преимущество Гассиева, удары поляка по статистике чаще доходили до цели, хотя и не были столь опасными.

К третьему раунду преимущество россиянина преобразовалось из визуального в материальное — Гассиев стал наносить Влодарчику большое количество силовых ударов, что заметно потрясло оппонента. Поляк стал чаще отходить к канатам и выбрасывать значительно меньше встречных ударов, перейдя в глухую оборону. Это в конечном счете открыло россиянину дорогу к досрочному завершению поединка — сперва Гассиев возле канатов нанес сопернику точный апперкот в подбородок, а после добавил потрясенному поляку левый боковой в печень — можно сказать, свой коронный удар, которым он в 2016 году отправил Дениса Лебедева в первый в его карьере нокдаун. В результате Влодарчик тяжело повалился на настил ринга и не сумел подняться до окончания отсчета судьи.

«Мы знали, насколько хорош Гассиев, опасались его ударов, — по-джентльменски похвалил соперника Влодарчик в ринге после поражения. — Все началось, когда я пытался заблокировать апперкот в голову, но пропустил тяжелый удар в корпус. Предыдущие удары Мурата были тяжелые, но не нокаутирующие. Мы готовились, чтобы избежать подобных ударов, но это не помогло, мы знали, как будет драться Гассиев, и моя сила — вторая половина боя, но у меня не получилось выстоять».

«Хочу поблагодарить всех за этот турнир, спасибо моему тренеру Абелю Санчесу и сопернику, — сказал Гассиев. — Готовились к длительному поединку, но у меня появился шанс закончить все раньше, и я использовал эту возможность».

Теперь в активе 24-летнего Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом), один бой признан несостоявшимся. Влодарчик провел 58 поединков в профессиональной карьере, одержав 53 победы (37 нокаутом) и потерпев четыре поражения, еще один бой завершился вничью.

«Бой Гассиева с Дортикосом может пройти в России»

В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Гассиев должен встретиться с грозным кубинским нокаутером Юниером Дортикосом, владеющим поясом регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Примечательно, что кубинец в своем четвертьфинальном поединке во втором раунде отправил в сокрушительный нокаут другого российского боксера Дмитрия Кудряшова, оставив тем самым Гассиева единственным представителем России на турнире.

«В следующем бою Мурату придется очень тяжело, думаю, он не справится с Дортикосом, потому что-то, что не сделал я в бою с Гассиевым, наверняка сделает Дортикос — сказал до поединка Гассиева с Влодарчиком Лебедев. — Юниер — удивительный боксер, он умеет драться и вблизи, и на дистанции.

Мурат, к сожалению или к счастью: наверное, это решать ему и его болельщикам, не хочу никого оскорбить или обидеть, — он простой, однообразный, силовой боксер.

Дортикос умеет двигаться, уклоняться, менять углы атак, и скажу даже что удар справа у него самый тяжелый в этом весе".

В активе 31-летнего Дортикоса 22 поединка, во всех он одержал победы (21 — нокаутом), в бою с Гассиевым кубинец рассчитывает продлить свою внушительную серию досрочных побед. «Спасибо всем, кто пришел сегодня на поединок, в бою я увидел именно то, на что рассчитывал, — сказал Дортикос после поединка россиянина. — Я уже начинаю подготовку к бою. Уверен, что нокаутирую Гассиева».

Россиянин, в свою очередь, рассчитывает, что бой с Дортикосом будет зрелищным. «Дортикос — отличный боец, непобежденный, думаю, мы сумеем показать зрелищный бой», — отметил Гассиев после победы над поляком.

Существует вероятность того, что поединок Гассиева с кубинцем может пройти в России. «Бой с Дортикосом состоится в январе, дату скоро объявят. Существует несколько вариантов, где он может пройти. Рассматриваются США, но можем забрать бой в Россию», — сообщил ТАСС директор компании «Урал боксинг промоушен» Алексей Васильев.

В другом полуфинале 30-летний украинец Александр Усик сразится с 32-летний латвийцем Майрисом Бриедисом.

О Всемирной суперсерии бокса

О создании WBSS было объявлено в марте этого года. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях — до 90,7 кг и до 76,2 кг — начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

 Гассиев отправил Влодарчика в нокаут ударом в печень
Российский теннисист Южный выиграл турнир серии "Челленджер" в Китае
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Тампа» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Кучеров забросил две шайбы
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Российский теннисист стал победителем турнира в Китае
Аленичев сносит все на своем пути: обзор 19-го тура ФНЛ
«Бостон» проиграл «Баффало» в НХЛ, Худобин отразил 37 бросков
Спорт-Экспресс
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь