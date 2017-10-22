От поединка в цирке — до боя за два титула чемпиона мира. Почему Жакиянов достоин уважения

Источник: Vesti.kz

Поединок в Белфасте завершился победой Барнетта единогласным решением судей. После гонга тренер ZZ, как называют Жакиянова по первым буквам имени-фамилии, Рикки Хаттон согласился с победой соперника, но категорически против таких счетов. Например, один из судей отдал казахстанцу всего один.

33-летний Жакиянов — возможно, самый скромный казахстанский боксер. Несмотря на поражение в пока главном бою карьеры, он все равно достоин и уважения, и признания заслуг.

Ниже Vesti.kz собрали 20 фактов, которые вы могли не знать о Жакиянове. Некоторые из них, возможно, заставят больше переживать за парня, который вырос в селе, пришел в бокс в 16 лет, объездил полмира, дрался за небольшие деньги и даже в цирке, но стал чемпионом мира.

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1. Жакиянов родился в трехтысячном селе Благовещенка в Северо-Казахстанской области. У него есть брат-близнец Азамат, который старше на 15 минут. В прошлом Азамат — мастер спорта Казахстана по боксу, а ныне судья международной категории.

2. Боксом Жакиянов начал заниматься почти в 16 лет после переезда в областной центр — Петропавловск. Некоторые тренеры называли его «стариком» и считали, что он опоздал и ничего серьезного не добьется.

3. Карьера в любителях у Жакиянова не сложилась из-за стиля. Он был хорош, когда требовался один удар, но выигрывать «фехтованием» не получалось. Вершиной карьеры Жакиянова в любителях стала победа на турнире Серика Конакбаева.

4. Жакиянов служил в армии. Конечно, в ЦСКА. Его часть находилась в Алматы. Это единственный год — когда он так долго не видел брата-близнеца. До армии будущий чемпион мира успел получить высшее образование.

5. В 2007 году в возрасте 23 лет Жакиянов дебютировал в профи. Первые четыре боя прошли в Казахстане: по два — в Шымкенте и Алматы.

6. В 2008 году Жакиянов дрался в России и Узбекистане, а за пределы бывшего СССР выехал в 2010 году, когда дважды бился в Таиланде.

7. 29 боев Жакиянова прошли в 12 странах на четырех континентах. Это Казахстан, Россия, Узбекистан, Таиланд, Великобритания, Швейцария, Гонконг, Беларусь, Австралия, Болгария, Монако и США.

8. За первые бои Жакиянов получал 300 долларов, то есть 75 долларов за раунд. Хотя обещали 400 за поединок, но 100 уходили на всякие выплаты.

9. В начале профессиональной карьеры Жакиянов работал детским тренером по боксу. Его главные ученики — супертяжеловес Николай Чебанов, становившийся призером молодежного чемпионата Казахстана, и победитель нескольких республиканских турниров Александр Сахно. В студенческие годы Жакиянов работал в охране.

10. Первое поражение Жакиянов потерпел в 2008 году от таджикского боксера с гражданством России Сахиба Усарова. Для казахстанца этот бой стал дебютным за пределами родины. В поединке в подмосковном Раменском Усаров выиграл единогласным решением судей.

До 2013 года Усаров выступал постоянно, но затем случилась трехлетняя пауза. На ринг он вернулся в 2016 году, проведя три поединка, последний из которых состоялся 3 октября. Вершиной карьеры непобежденного таджика с 22 победами (8 нокаутом) стал пояс WBO Interconinental.

«Для меня это был шестой бой в профессионалах, и я проиграл его сам, — вспоминал Жакиянов в интервью “Каравану”. — Наверное, не хватило опыта. В первом раунде отправил Усарова в нокдаун — этого момента, кстати, нет в записи нашего боя на YouTube — потом, видимо, вымахался и позволил Сахибу набрать очки в поздних раундах».

11. Три боя Жакиянова на старте карьеры прошли в цирке Алматы. Как признавался он сам, оставшиеся от животных специфические запахи не замечал, потому что вырос в деревне, а на ринге забывал обо всем.

12. Легендарный британец Рикки Хаттон начал сотрудничество с Жакияновым в 2011 году — после боя в Швейцарии с местным боксером Бенджамином Питтелудой. Казахстанец перед поединком заявлял, что нокаутирует непобедимого соперника за один раунд. Немного не сдержал обещание — Жакиянов четырежды за два раунда отправил Питтелуду в нокдаун, а потом рефери остановил избиение. Представители промоутерской компании Хаттона, увидев это, предложили боссу подписать боксера из Казахстана.

Газета «Караван», рассказывая о 30-часовом пути Жакиянова и его промоутера Ерика Жайлауова до Швейцарии, назвала их билеты «самыми неудобными в истории человечества». Сначала их ждал перелет по маршруту Алматы-Ташкент-Москва-Италия, а затем восьмичасовая тряска в автобусе.

Перед тем боем Жакиянов не смог сделать вес с первого раза — организаторы не простили ему слабину в 300 грамм. Чтобы избавиться от них, казахстанцу понадобился один час.

13. К титулу чемпиона мира Жакиянов пробивался через региональные пояса WBC (Азия и Евразия) и пояса чемпиона Европы по версии EBU. Прорывным стал 2015 год: тогда Жакиянов завоевал пояс WBA Intercontinental, а затем победил венесуэльцца Йонфреза Парехо и стал временным чемпионом мира.

14. После боя с Парехо Жакиянов не выходил на ринг 15 месяцев. Он планировал провести титульный поединок в Алматы, но вмешалась травма.

15. Возвращение Жакиянова случилось в бою за два титула чемпиона мира WBA (Super) и IBO. В феврале казахстанец поехал в США к местному боксеру Роуши Уоррену. В первом раунде Жакиянов дважды побывал в нокдауне, но не сдался и сам дважды повалил соперника на канвас, в том числе и в «чемпионском», 12-м, раунде. Как итог — победа раздельным решением.

16. Гонорар Жакиянов за бой с Уорреном составил всего 30 тысяч долларов, а его соперник получил 150 тысяч.

17. Через месяц после боя с Уоренном IBO лишила Жакиянова своего титула, так как казахстанец не платил санкционный взнос перед поединком. Пояс IBO не имеет большего веса — например для статуса абсолютного чемпиона мира хватает титулов WBC, WBA, WBO и IBF.

19. Жакиянов всего четвертый боксер в истории Казахстана, который выиграл титул чемпиона мира. До него до таких вершин добирались Василий Жиров (IBF в первом тяжелом весе), Бейбут Шуменов (WBA (Super) в полутяжелом и WBA Regular — в первом тяжелом) и Геннадий Головкин (WBC, WBA (Super), IBF и IBO). До Жакиянова только GGG проводил объединительные бои.

20. В автобиографическом фильме «Ни шагу назад» Жакиянов рассказал о своих детях. Он хочет, чтобы дочь и сын стали спортсменами. Он мечтает, чтобы сын выступал на Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом не хочет видеть наследника в профи, потому что по себе знает, как это тяжело.