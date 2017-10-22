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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Райан Барнетт отправлен в больницу после боя с Жанатом Жакияновым

Новоиспеченный чемпион мира в легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBF британец Райан Барнетт отправился в больницу после боя с казахстанцем Жанатом Жакияновым, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в родном Белфасте Барнетт выиграл единогласным решением судей.

В прошедшей встрече Барнетт поставил на кон пояс IBF, а Жакиянов — WBA (Super). Оба боксеры впервые защищали свои титулы, но в итоге ушел с ринга в статусе чемпиона мира только британец.

«Барнетт был отправлен в больницу в качестве меры предосторожности», — сообщил в твиттере корреспондент британской The Times Рон Льюис.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Барнетт с рождения имеет закупорку в мозгу, из-за чего насыщение кровью происходит нетипичным способом. В 2012 году британец едва не завершил карьеру, так как врачи опасались, что любой удар приведет к плачевной ситуации.

О госпитализации Жакиянова информации не поступало. Стоит сказать, что боксеры часто отправляются в больницу после боя в качестве предосторожности. Например, в США Атлетические комиссии каждого штата обязывают попавшего в нокаут боксера пройти в обследование, а затем на какое-то время запрещает ему проводить спарринги и бои — обычно этот срок составляет 90 дней.

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