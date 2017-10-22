Райан Барнетт отправлен в больницу после боя с Жанатом Жакияновым

Поединок в родном Белфасте Барнетт выиграл единогласным решением судей.

В прошедшей встрече Барнетт поставил на кон пояс IBF, а Жакиянов — WBA (Super). Оба боксеры впервые защищали свои титулы, но в итоге ушел с ринга в статусе чемпиона мира только британец.

«Барнетт был отправлен в больницу в качестве меры предосторожности», — сообщил в твиттере корреспондент британской The Times Рон Льюис.

Стоит отметить, что Барнетт с рождения имеет закупорку в мозгу, из-за чего насыщение кровью происходит нетипичным способом. В 2012 году британец едва не завершил карьеру, так как врачи опасались, что любой удар приведет к плачевной ситуации.