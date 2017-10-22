Тренер: Своими карточками судьи оскорбили Жакиянова. Позор им!

Поединок легчайшего веса прошел в Белфасте и продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением одержал Барнетт, дравшийся в родном городе.

В этом бою Жакиянов поставил на кон титул WBA (Super), а Барнетт — IBF. Оба боксера впервые защищали свои пояса. Теперь Барнетт владеет двумя титулами чемпиона мира.

«Что ж, ZZ проиграл по очкам в близком бою. Наша команда верит, что Райан мог забрать на два раунда больше. Но судьи оскорбили Жаната своими карточками. Позор вам. А Райану и его команде — поздравлениям. Горжусь обоими парнями», — написал Джексон, чей пост в своем твиттере привел Рикки Хаттон.

Отметим, что Джексон работает ассистентом тренера Хаттона, с которым с 2011 года сотрудничает Жакиянов.