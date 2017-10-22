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01:29 (мск), источник: Vesti.kz

Жанат Жакиянов проиграл Райану Барнетту в бою за титулы WBA и IBF

Казахстанец Жанат Жакиянов проиграл британцу Райану Барнетта в объединительном бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене SSE в Белфасте и продлился все положенные 12 раундов. По их итогам победу единогласным решением судей одержал Барнетт, дравшийся в родном городе — 118−110, 119−109 и 116−112.

Активнее поединок начал Жакиянов, который со стартового гонга пошел в атаку. Лишь к четвертому раунду Барнетт, выступавший в родном городе, сумел выровнить ситуацию. Поединок до середины в целом был близким. Например, это подтверждают оценки экс-чемпиона мира в среднем весе и эксперта Sky Sports Энди Ли, который в шести раундах отдал каждому сопернику по три отрезка боя.

Седьмой, восьмой и девятый раунды также прошли на ближней дистанции. Соперники обменивались ударами и не сказать, что у кого-то было явное преимущество.

Интересными получились и заключительные раунды, но никто из боксеров так и не оказался на канвасе.

Для Жакиянова этот бой был первой защитой титула WBA, а Барнетт провел первую защиту пояса WBA. Поражение стало для 33-летнего казахстанца вторым в карьере — также на его счету 27 побед (18 нокаутом), а Барнетт остался небитым — теперь в его активе 18 побед (11 нокаутом).

Титул WBA (Super) Жакиянов завоевал в феврале этого года, когда раздельным решением судей в США победил американца Роуши Уоррена. Тогда же казахстанец получил и пояс IBO, но через месяц был лишен его, так как перед поединком не внес санкционный взнос.

Отметим, что Жакиянов и Барнетт в 2011 и 2012 году вместе тренировались у Рикки Хаттона и были спарринг-партнерами. С легендарным боксером казахстанец работает и сейчас, а вот британец покинул лагерь соотечественника.

Мне пришлось адаптироваться к плану игры Жакиянова. Очень тяжелый бой - Барнетт
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