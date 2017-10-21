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20:28 (мск), источник: Советский спорт

Гассиев — Влодарчик: прогноз Николая Валуева

Постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров», депутат Государственной думы России, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал видеопрогноз на бой Мурат Гассиев (27−0−0 17КО) — Кшиштоф Влодарчик (52−3−1 37КО) в первом тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии IBF и право выйти в полуфинал Всемирной боксёрской серии. Он полагает, что российский боксер выиграет с 7 по 12 раунд.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках всемирной боксерской серии в США 21 октября состоится бой между Кшиштофом Влодарчиком и Муратом Гассиевым. Это — тяжелый вес. Два соперника более чем титулованы, хотя, конечно, Мурат Гассиев — восходящая звезда мирового бокса. Сравнительно недавняя победа над Лебедевым принесла ему чемпионский титул. Бой я этот видел. Хотя я считаю, что по очкам все-таки в этом бою победителем был Лебедев, но с мнением судей не спорят, и Мурат Гассиев действительно может дойти даже до финала и встретится с кем-то из своих оппонентов. Многие говорят, что, возможно, это будет украинский боксер.

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Но давайте не будем забегать вперед. Все-таки сосредоточимся на том сопернике, который ему будет противостоять. Кшиштов Влодарчик — более чем титулованный спортсмен, боксер, отправивший в нокаут огромное количество соперников и славящийся своим боксерским характером, умеющий переводить бои в поздние раунды и одерживать там победу.

Мурат Гассиев — молодой боксер, достаточно прямолинейный. Можно сказать, бесхитростный, тем не менее обладающий пушечным ударом, от которого Влодарчику, конечно, придется явно несладко.

Думаю, что все-таки бой благодаря опыту Влодарчика перейдет в поздние раунды. Но все-таки молодость, задор и сила помогут Мурату Гасиеву одержать победу. В принципе, вероятно, что в поздних раундах он ее одержит досрочно. Думаю, что стареющий Влодарчик не сможет именно в тех последних раундах взять тот самый реванш, который он любит брать где-то после десятого раунда. Моя мысль все-таки о том, что Мурат Гасиев одержит победу досрочно в этом бою. Давайте пожелаем нашему соотечественнику удачи и дойти до финала".

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