Гассиев — Влодарчик: прогноз Николая Валуева

Источник: РИА "Новости"

«В рамках всемирной боксерской серии в США 21 октября состоится бой между Кшиштофом Влодарчиком и Муратом Гассиевым. Это — тяжелый вес. Два соперника более чем титулованы, хотя, конечно, Мурат Гассиев — восходящая звезда мирового бокса. Сравнительно недавняя победа над Лебедевым принесла ему чемпионский титул. Бой я этот видел. Хотя я считаю, что по очкам все-таки в этом бою победителем был Лебедев, но с мнением судей не спорят, и Мурат Гассиев действительно может дойти даже до финала и встретится с кем-то из своих оппонентов. Многие говорят, что, возможно, это будет украинский боксер.

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Но давайте не будем забегать вперед. Все-таки сосредоточимся на том сопернике, который ему будет противостоять. Кшиштов Влодарчик — более чем титулованный спортсмен, боксер, отправивший в нокаут огромное количество соперников и славящийся своим боксерским характером, умеющий переводить бои в поздние раунды и одерживать там победу.

Мурат Гассиев — молодой боксер, достаточно прямолинейный. Можно сказать, бесхитростный, тем не менее обладающий пушечным ударом, от которого Влодарчику, конечно, придется явно несладко.