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20:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Лебедев предсказал судьбу Гассиева во Всемирной боксерской суперсерии

Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Денис Лебедев отказался верить в выход соотечественника Мурата Гассиева в финал Суперсерии (WBSS). Слова спортсмена приводит пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

Источник: РИА "Новости"

«В бою Гассиев — Влодарчик, при всем уважении к Кшиштофу, я думаю, что победит Мурат. Но в следующем бою Мурату придется очень тяжело, думаю, он не справится с Дортикосом», — сказал Лебедев.

Спортсмен добавил, что кубинец Дортикос — «удивительный боксер, он умеет драться и вблизи и на дистанции», а также сделает в бою с Гассиевым то, что сам Лебедев не смог. «Мурат, к сожалению или к счастью, — простой однообразный, силовой боксер», — считает россиянин.

Гассиев проведет бой с поляком Кшиштофом Володарчиком в ночь на воскресенье, 21 октября, в Нью-Джерси. В бою будет разыгран титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и место в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Кубинец Юниер Дортикос в четвертьфинале WBSS победил россиянина Дмитрия Кудряшова. Бой прошел 24 сентября в Сан-Антонио (штат Техас, США) и завершился победой кубинца нокаутом во втором раунде. Он вышел в полуфинал, где встретится с победителем боя между Гассиевым и Влодарчиком.

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