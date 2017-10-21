Лебедев предсказал судьбу Гассиева во Всемирной боксерской суперсерии

Источник: РИА "Новости"

«В бою Гассиев — Влодарчик, при всем уважении к Кшиштофу, я думаю, что победит Мурат. Но в следующем бою Мурату придется очень тяжело, думаю, он не справится с Дортикосом», — сказал Лебедев.

Спортсмен добавил, что кубинец Дортикос — «удивительный боксер, он умеет драться и вблизи и на дистанции», а также сделает в бою с Гассиевым то, что сам Лебедев не смог. «Мурат, к сожалению или к счастью, — простой однообразный, силовой боксер», — считает россиянин.

Гассиев проведет бой с поляком Кшиштофом Володарчиком в ночь на воскресенье, 21 октября, в Нью-Джерси. В бою будет разыгран титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и место в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.