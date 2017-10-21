WBA лишила Ортиса статуса обязательного претендента на титул Джошуа

Ранее сообщалось, что 38-летний кубинец добровольно сдал допинг-пробу в рамках антидопинговой программы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), однако тест дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Это второй допинг-случай Ортиса за последний месяц, 29 сентября он не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера вместо кубинца станет бывший чемпион мира по версии WBC канадец Бермейн Стиверн.