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18:15 (мск), источник: ТАСС

WBA лишила Ортиса статуса обязательного претендента на титул Джошуа

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение исключить из рейтинга кубинца Луиса Ортиса и лишить его статуса обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который принадлежит британцу Энтони Джошуа. Об этом сообщает Boxingscene.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что 38-летний кубинец добровольно сдал допинг-пробу в рамках антидопинговой программы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), однако тест дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Это второй допинг-случай Ортиса за последний месяц, 29 сентября он не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера вместо кубинца станет бывший чемпион мира по версии WBC канадец Бермейн Стиверн.

Ортис и его представители заявили, что неудачный тест боксера является результатом предписанного ему лечения из- за проблем с высоким кровяным давлением. Однако сторона кубинца не указала соответствующие препараты в специальных документах в VADA перед поединком.

В активе кубинского боксера, который является непобежденным боксером, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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