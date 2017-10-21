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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На ринге с «Дьяволом»: все о бое Гассиева и Влодарчика

В ночь с субботы на воскресенье россиянин Мурат Гассиев и поляк Кшиштоф Влодарчик встретятся в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Источник: Reuters

Гассиеву, пожалуй, повезло больше, чем его соотечественнику Дмитрию Кудряшову, которому в первом же раунде достался габаритный нокаутер с Кубы Юниер Дортикос. Против Гассиева на ринг выйдет поляк Влодарчик, известный российской публике по боям с Рахимом Чахкиевым, Дмитрием Брудовым, и, конечно, по титульному поединку с Григорием Дроздом.

ОПЫТ ПРОТИВ МОЛОДОСТИ

Про тот бой четырехлетней давности вспомнилось неслучайно — несмотря на то, что в последнее время Влодарчик не встречался с именитыми бойцами, то было его последнее поражение. Тогда Дрозд выбрал правильную тактику и успешно ее реализовал. Наверняка команда Гассиева посмотрела запись и подметила для себя ряд важных моментов.

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Россиянин в этом поединке, пожалуй, является фаворитом. Но при этом соперника ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Влодарчику 36 лет и за спиной у него большая и успешная карьера. В то же время он по-прежнему может быть весьма опасен. 24-летний Гассиев не считает оппонента старым и отмечает его большой опыт.

— Конечно, я понимаю, что Влодарчик гораздо опытнее меня и провел в два раза больше боев на профессиональном ринге, — цитирует Гассиева «Р-Спорт». — Опыт, который боксер получает в боях — незаменим. Никакая работа в зале, никакие спарринги не дадут того, что ты получаешь в настоящих поединках. И я не назвал бы его возрастным боксером. Посмотрите, в какой форме находится Денис Лебедев, а Влодарчик младше него. У поляка не было тяжелых поражений, и, уверен, что у него еще очень много сил.

Немногие ставили на Гассиева в бою с Лебедевым, однако решением судей, пусть и не единогласным, он одержал победу и отобрал тем самым у соотечественника ровно половину чемпионских поясов. С тех пор Гассиев не выходил на ринг — пауза составила почти 10 месяцев. Если предположить, что все это время он досконально разбирал допущенные в бою с Лебедевым ошибки и тщательно работал над их устранением, мы вправе рассчитывать на первую защиту пояса IBF. У Гассиева были недоработки в защите — в бою с Лебедевым он немало пропустил, и в этом плане не стоит делать «Дьяволу» (таково прозвище Влодарчика) подарков.

Мурат ГАССИЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

СОПЕРНИЧЕСТВО ТРЕНЕРОВ

Будет в этом поединке и противостояние тренеров. С Влодарчиком работает Федор Лапин — известный специалист из Архангельска, давно перебравшийся в Польшу и успешно воспитывающий там нескольких боксеров. Со стороны Гассиева — знаменитый Абель Санчес, один из сильнейших американских тренеров. Россиянин давно работает в его лагере и на американских рингах выступает не первый год. В поединке опытного и опасного против молодого и техничного у каждого есть свои преимущества и слабые стороны, и в такой ситуации все может решить именно тактика, своевременный тренерский совет и умение перестроиться по ходу боя.

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Есть все основания думать, что бой будет зрелищным — цена победы в этом турнире высока и в прямом, и в переносном смысле. Для Влодарчика это шанс вернуться в когорту чемпионов, снова стать обладателем пояса. Для Гассиева — первая защита титула и возможность продвинуться в турнире, получить большую узнаваемость и популярность. Ну, а в полуфинале победителя уже ждет Дортикос.

Бой Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Ньюарке (США). Ориентировочное время начала — 6.00 22 октября по московскому времени.

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