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17:36 (мск), источник: Р-Спорт

Решение о статусе боя Ковалев — Шабранский будет принято на конгрессе WBO

Решение о том, будут ли россиянин Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский оспаривать вакантный титул Всемирной боксерской организации (WBO), будет принято во время конгресса организации, заявил агентству «Р-Спорт» президент WBO Франциско Валькарсель.

Источник: РИА "Новости"

Поединок Ковалева и Шабранского состоится 25 ноября в Нью-Йорке. 30-й конгресс WBO пройдет с 23 по 27 октября.

«Решение по статусу боя Ковалев — Шабранский будет принято на следующей неделе во время конгресса», — сказал Валькарсель.

В ноябре 2016 года Ковалев в Лас-Вегасе потерпел первое поражение в карьере, проиграв американцу Андре Уорду единогласным решением судей в поединке за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. 17 июня текущего года в бое-реванше также в Лас-Вегасе россиянин вновь уступил Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. В сентябре Уорд объявил о завершении карьеры, оставив титулы вакантными.

На профессиональном ринге «Крушитель» одержал 30 побед (26 — нокаутом) при двух поражениях от Уорда и одной ничьей. 30-летний Шабранский выиграл 19 поединков (16 — нокаутом) при одном поражении.

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