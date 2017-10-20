Решение о статусе боя Ковалев — Шабранский будет принято на конгрессе WBO

Источник: РИА "Новости"

Поединок Ковалева и Шабранского состоится 25 ноября в Нью-Йорке. 30-й конгресс WBO пройдет с 23 по 27 октября.

«Решение по статусу боя Ковалев — Шабранский будет принято на следующей неделе во время конгресса», — сказал Валькарсель.

В ноябре 2016 года Ковалев в Лас-Вегасе потерпел первое поражение в карьере, проиграв американцу Андре Уорду единогласным решением судей в поединке за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. 17 июня текущего года в бое-реванше также в Лас-Вегасе россиянин вновь уступил Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. В сентябре Уорд объявил о завершении карьеры, оставив титулы вакантными.