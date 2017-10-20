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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

Жанат Жакиянов оказался легче Райана Барнетта на взвешивании перед боем за титулы WBA и IBF

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) и чемпион IBF Райан Барнетт (17−0, 9 КО) из Великобритании прошли официальное взвешивание перед объединительным боем, передает корреспондент Vesti.kz.

Открытое для болельщиков мероприятие состоялось сегодня, 20 октября, в Белфасте. Казахстанец оказался легче соперника: Жакиянов показал на весах 117,3 фунта (53,206 килограмма), а Барнетт — 117,5 фунта (53,297 килограмма).

Отметим, что оба боксера успешно уложились в лимит легкого веса — до 118 фунтов (до 53,525 килограмма).

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Бой Жакиянов — Барнетт пройдет 21 октября на арене SSE в Белфасте. По времени Астаны поединок состоится уже в ночь с 21-го на 22-е число. Точное время и информацию о ТВ-трансляции боя в Казахстане можно узнать здесь. Вы также можете принять участие в опросе и назвать наиболее вероятный исход поединка.

Для 33-летнего Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей. Всего на счету 33-летнего казахстанца 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение, а 25-летний Барнетт выиграл все свои 17 поединков (11 нокаутом) на профи-ринге.

Жанат Жакиянов оказался легче Райана Барнетта на взвешивании перед боем за титулы WBA и IBF
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