Жанат Жакиянов оказался легче Райана Барнетта на взвешивании перед боем за титулы WBA и IBF

Открытое для болельщиков мероприятие состоялось сегодня, 20 октября, в Белфасте. Казахстанец оказался легче соперника: Жакиянов показал на весах 117,3 фунта (53,206 килограмма), а Барнетт — 117,5 фунта (53,297 килограмма).
Отметим, что оба боксера успешно уложились в лимит легкого веса — до 118 фунтов (до 53,525 килограмма).
Бой Жакиянов — Барнетт пройдет 21 октября на арене SSE в Белфасте. По времени Астаны поединок состоится уже в ночь с 21-го на 22-е число. Точное время и информацию о ТВ-трансляции боя в Казахстане можно узнать здесь. Вы также можете принять участие в опросе и назвать наиболее вероятный исход поединка.
Для 33-летнего Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей. Всего на счету 33-летнего казахстанца 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение, а 25-летний Барнетт выиграл все свои 17 поединков (11 нокаутом) на профи-ринге.