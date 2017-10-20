Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Джек: Хочу сразиться с расистом Ковалёвым
Чемпион мира в полутяжёлом весе Баду Джек рассказал, с кем хотел бы в ближайшем будущем встретиться на профессиональном ринге.
Чемпион мира в полутяжёлом весе Баду Джек рассказал, с кем хотел бы в ближайшем будущем встретиться на профессиональном ринге.
«Очевидно, что это Адонис (Стивенсон). Должен быть
В конечном счёте я хочу драться с лучшими в дивизионе: со Стивенсоном, Ковалёвым или любым другим. Я знаю, что Адонису предстоит провести обязательную защиту в бою с Элейдером Альваресом, но я надеюсь, что за определённую сумму отступных мы сможем заполучить этот бой», — цитирует Джека Sport360.