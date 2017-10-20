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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Джек: Хочу сразиться с расистом Ковалёвым

Чемпион мира в полутяжёлом весе Баду Джек рассказал, с кем хотел бы в ближайшем будущем встретиться на профессиональном ринге.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что это Адонис (Стивенсон). Должен быть кто-то, кто нам не нравится. Боец-расист? Отморозок (Сергей) Ковалёв позволил себе расистские высказывания, так что, может быть, и он.

В конечном счёте я хочу драться с лучшими в дивизионе: со Стивенсоном, Ковалёвым или любым другим. Я знаю, что Адонису предстоит провести обязательную защиту в бою с Элейдером Альваресом, но я надеюсь, что за определённую сумму отступных мы сможем заполучить этот бой», — цитирует Джека Sport360.

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