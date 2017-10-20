Валуев рассказал о сильных сторонах Жакиянова с Барнеттом и сделал прогноз на бой

«В принципе, в этом весе этого боя ждут все, чтобы привнести некой интриги в этой весовой категории. Что можно сказать о двух боксерах? Они были бы похожи, если бы не одно, но — Жанат Жакиянов обладает более высоким ростом и более мощным ударом, чем Райан Барнетт, хотя у Барнетта есть неоспоримое преимущество в качестве ведения боя чисто технически. Он быстр, можно его причислить к боксерам современного стиля.

Бой будет достаточно интересным, на мой взгляд, продлится все 12 раундов. Победа будет отдана решением судей. Почему? Если Жакиянов перейдет к более позиционной борьбе, если его удары будут более серийными… Он вкладывается в каждый удар, зачастую переходя в клинч. Хотя, в этом случае ему не нужно это делать, потому что разница в росте и длина рук дают ему большое преимущество перед ирландцем.

Я думаю, что в лагере Джакиянова, конечно, это учитывают, и проведут соответствующие корректировки по манере боя. Давайте пожелаем Жакиянову удачи. Я думаю, что все-таки по очкам победит Жанат Жакиянов. Удачи, смотрите бокс, любите бокс, — цитирует Валуева «Рейтинг Букмекеров».