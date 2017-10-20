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12:10 (мск), источник: ТАСС

Бывший чемпион мира по боксу Маскаев ведет переговоры о возвращении на ринг

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев ведет переговоры о своем возвращении на ринг и хочет провести бой зимой. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Последний бой Маскаев провел в 2013 году, после чего взял перерыв в карьере из-за травмы. Как сам спортсмен сообщал ранее ТАСС, он залечил повреждение спины и готов вернуться на ринг.

«Я тренируюсь и готов в любой момент начать целенаправленную подготовку. Переговоры есть, и в ближайшее время я переговорю по поводу боя (с одним промоутером). Хотел бы провести бой зимой, может быть, в начале следующего года», — сказал 48-летний Маскаев.

Маскаев с 2006 по 2008 год владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) в супертяжелом весе, в числе его побед — две над американцем Хасимом Рахманом. В ноябре 2013 года россиянин должен был провести бой-реванш с американцем Кори Сэндерсом, но того заменил британец Дэнни Уильямс. Этот поединок завершился победой россиянина по очкам.

Всего на счету Маскаева 39 побед (28 нокаутом) и 7 поражений на профессиональном ринге.

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