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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер Жакиянова раскрыл пункт контракта о реванше и затронул тему судейства в бою с Барнеттом

Филипп Фондю, менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова, озвучил некоторые подробности контракта на объединительный бой с британцем Райаном Барнеттом в легчайшем весе. В интервью корреспонденту Vesti.kz Фондю прокомментировал пункт о реванше, а также затронул тему судейства на предстоящем событии.

«Насчет судейства. По-иному ситуацию никак не повернуть в свою сторону. Невозможно провести бой такого плана в Великобритании без британских судей и рефери. Это то же самое, что и в Неваде, или в любом другом штате США. Должностные лица назначаются местной Федерацией. Чтобы избежать теоретически возможных ошибок в судействе, необходимо проводить поединок в Казахстане. Это единственный вариант.

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Жанат сейчас в отличной форме. Он провел великолепный тренировочный лагерь. В его распоряжение был прекрасный подбор спарринг-партнеров. Сейчас он полностью сосредоточен на своей миссии. Все идет по плану.

Ситуация с реваншем обстоит так. Matchroom Boxing (промоутерская компания Барнетта — прим.ред.) имеет право в течение 48 часов после поединка запросить матч-реванш. Эта опция для них доступна в случае победы Жакиянова. Однако, если победит Барнетт, то Жанат не сможет претендовать на незамедлительный реванш. Это в большей степени связано с тем, что он — гость этого вечера бокса.

Тот, кто продвигает это событие, тот и приобрел дополнительные бонусы. Жанат выступает только в качестве боксера с известным именем и мировым титулом. Все было бы по-другому, если бы удалось организовать объединительный бой в Казахстане, — отметил Фондю.

Напомним, что Жакиянов, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA, в ночь с 21 на 22 октября на арене SSE в Белфасте встретится с чемпионом мира по версии IBF — Барнеттом. Точное время и информацию о ТВ-трансляции поединка в Казахстане можно узнать здесь.

Тем временем ZZ возглавил рейтинг P4P казахстанских боксеров, основанный на голосовании 10 экспертов (также казахстанских). При этом Жакиянов опередил Геннадия Головкина и Каната Ислама.

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