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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Сойлыбаев после защиты титула: Мне нужно продолжать усердно работать, чтобы стать чемпионом мира

Непобежденный казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (12−0, 4 KO) прокомментировал успешную защиту титула Всемирного боксерского совета — WBC International во втором полулегком весе.

«Я чувствовал себя хорошо, держал дистанцию, не уставал. Все было так же, как мы и тренировали.

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Я делал все, над чем работал на тренировках. Но мне нужно продолжать усердно работать, чтобы стать чемпионом мира. Планирую работать еще усерднее и шлифовать свои навыки. Я буду делать все, что говорит мой тренер, и много работать", — цитирует Сойлыбаева boxingscene.com.

Напомним, 27-летний Сойлыбаев победил 29-летнего мексиканца Фернандо Варгаса единогласным решением судей в 10-раундовом поединке в Лас-Вегасе. В главном же бое вечера бокса, организованном Golden Boy Promotions, американский средневес Габриэль Росадо победил своего соотечественника Глена Тапиа.

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