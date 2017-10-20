Сойлыбаев после защиты титула: Мне нужно продолжать усердно работать, чтобы стать чемпионом мира

«Я чувствовал себя хорошо, держал дистанцию, не уставал. Все было так же, как мы и тренировали.

Я делал все, над чем работал на тренировках. Но мне нужно продолжать усердно работать, чтобы стать чемпионом мира. Планирую работать еще усерднее и шлифовать свои навыки. Я буду делать все, что говорит мой тренер, и много работать", — цитирует Сойлыбаева boxingscene.com.