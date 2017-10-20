Сапиев объяснил отсутствие Головкина в своем рейтинге P4P казахстанских боксеров

«Все и так знают, что Гена лучший. Я даже не рассматривал его кандидатуру в этом рейтинге. Поэтому я решил проголосовать за других. Это скорее как аванс для других боксеров. То, что Головкин лучший — это всем известный факт», — поделился Сапиев.
Ранее Сапиев принял участие в новом проекте на официальном сайте промоутерской компании Diamond Ring, в котором ежемесячно будет определяться ТОР-10 казахстанских профессиональных боксеров, вне зависимости от весовых категорий. Он не включил в свой список Головкина, поставив на первое место обладателя чемпионского пояса WBA Super в легчайшем весе Жаната Жакиянова. Всего в голосовании приняли участие десть экспертов.
В итоге Жакиянов возглавил этот рейтинг. Второе место занял Головкин, а тройку лидеров замкнул Канат Ислам.
Напомним, что Жакиянов в ночь с 21 на 22 октября на арене SSE в Белфасте проведет объединительный бой против чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе британца Райана Барнетта. Точное время и информацию о ТВ-трансляции поединка в Казахстане можно узнать здесь. Вы также можете принять участие в опросе и назвать наиболее вероятный исход противостояния.