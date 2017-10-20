Жакиянов возглавил рейтинг P4P казахстанских боксеров, опередив Головкина и Ислама

Их определят десять постоянных экспертов, не понаслышке знакомые с профи-боксом и непосредственно участвующие в развитии этого спорта в Казахстане.
Из списка всех активных на данный момент профессиональных боксеров страны авторитетные респонденты составляют свою десятку лучших. Первое место в опросе оценивается в десять баллов, за второе место — девять, за третье — восемь и так далее. Набранные очки суммируются и боксер, набравший наибольшее количество баллов, возглавляет Pound-for-pound рейтинг сайта Diamond Ring.
В итоге первый рейтинг казахстанских боксеров Р4Р возглавил обладатель чемпионского пояса WBA Super в наилегчайшем весе Жанат Жакиянов. Второе место у обладателя четырех мировых поясов (ІВО, WBA Super, WBC, IBF) Геннадия Головкина. Замыкает тройку Канат Ислам. На четвертом месте расположился Бекман Сойлыбаев, на пятом — Жанкош Тураров. Далее идут Батыр Джукембаев, Али Ахмедов, Иса Акбербаев, Мейирим Нурсултанов и Айдар Шарибаев.
Виктор Демьяненко — чемпион Европы 1979 года, серебряный призер Олимпиады 1980 года, вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса Казахстана;.
Бахтияр Артаев — олимпийский чемпион 2004 года, обладатель Кубка Вэла Баркера;.
Серик Сапиев — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира (2005, 2007 годов), обладатель Кубка Вэла Баркера;.
Рустам Ргебаев — тренер по боксу;.
Айдар МАахметов — эксперт в области профессионального спорта;.
Ермек Торениязов — комментатор бокса на телеканале Qazsport;.
Айбек Кабылша — комментатор бокса на телеканале «Хабар»;.
Данияр Каримжан — комментатор бокса;.
Жигер Абенов — журналист интернет-портала Vesti.kz.
Табигат Абаилдаев — журналист, специалист в области профессионального бокса.