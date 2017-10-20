Габриэль Росадо досрочно победил Глена Тапиа
Пуэрториканский средневес Габриэль Росадо одержал досрочную победу над американцем Гленом Тапиа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Пуэрториканский средневес Габриэль Росадо одержал досрочную победу над американцем Гленом Тапиа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Отметим, что карьера обоих боксеров далека от пика. Так, Тапиа до этой встречи проиграл три последних боя, дважды досрочно. Росадо же в пяти последних боях проигрывал трижды.
Поединок Росадо и Тапиа стал главным в вечере бокса, организованным Golden Boy Promotions. В его андеркарте казахстанец Бекман Сойлыбаев успешно защитил свой титул WBC International во втором полулегком весе.
Бой, запланированный на десять раундов, завершился в шестом — судья остановил поединок, отдав досрочную победу Росадо.
Напомним, в 2013 году Росадо техническим нокаутом проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), а Тапиа в 2016 году также досрочно проиграл канадцу Давиду Лемье (38−3, 33 КО), который в 2015 году потерял титул IBF после технического нокаута от GGG.