Габриэль Росадо досрочно победил Глена Тапиа

Отметим, что карьера обоих боксеров далека от пика. Так, Тапиа до этой встречи проиграл три последних боя, дважды досрочно. Росадо же в пяти последних боях проигрывал трижды.

Поединок Росадо и Тапиа стал главным в вечере бокса, организованным Golden Boy Promotions. В его андеркарте казахстанец Бекман Сойлыбаев успешно защитил свой титул WBC International во втором полулегком весе.

Бой, запланированный на десять раундов, завершился в шестом — судья остановил поединок, отдав досрочную победу Росадо.