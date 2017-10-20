Казахстанский нокаутер рассказал о подготовке к защите «молодежного» титула чемпиона мира WBC

— WBC обязал меня провести защиту титула. Бой пройдет 8 декабря. До поединка еще есть время — буду готовиться в Алматы, а в первых числах декабря отправлюсь в США.

— Что из себя представляет Роберто Сильва? У него неплохой рейтинг — девять побед и одно поражение.

— Я видел его поединки. Он бьющий, агрессивный и терпеливый боксер. Единственное поражение он потерпел… Скажу так, бой он не проиграл, а даже выигрывал, но открылось сильное рассечение и поединок остановили. Поэтому, можно сказать, он еще никому не проигрывал в бою. Хороший соперник. Да и не бывает плохих соперников в боях, где в розыгрыше стоят титулы.

— А что думаете о самом вечере? Хедлайнера нет, но есть несколько неплохих поединков.

— Хороший вечер бокса. Его организовывают две известные промоутерские компании. Три боя будут титульными. Мой — за пояс WBC Youth World. И еще два — по линии NABF.

Что касается дальнейших планов, то следующим будет уже большой бой. С соперником из ТОП-30. Или даже, ТОП-20. В случае успеха в этом бою я уже и сам поднимусь в ТОП-20. Это отличная перспектива.

Мог провести такой поединок и сейчас, но WBC обязал защитить пояс, и я согласился. Иначе пришлось бы его освободить. Моим соперником мог стать опытный американец Трэвис Ривес (15−2−2, 7 КО), 33-й боксер в рейтинге Boxrec. C ним уже были проведены переговоры, но бой пришлось отложить.

— Уже до следующего года…

— Если бой с американцем пройдет нормально, без травм и повреждений, то следующий может состояться уже в середине январе. Нужно понимать, что против боксеров из ТОП-20 мне выйти не дадут, потому что у них не будет интереса. Иначе им нужно предложить очень большие деньги.

За полтора года я поднялся в 60 лучших боксеров весовой категории. Теперь — следующий шаг. ТОП-50 и подниматься выше. Если состоится бой с боксером из тридцатки сильнейших, то я сам туда уверенно зайду.

В марте организуем еще один бой, с более рейтинговым соперником. Мы не хотим тянуть, и бить более слабых боксеров три-четыре года, мы хотим идти только вперед. Вот такой у нас план.