Готов ли «жертвенный Влодарчик»? Мурат Гассиев выходит защищать титул
Александр Беленький о бое Гассиев — Влодарчик.
Александр Беленький о бое Гассиев — Влодарчик.
Совсем немного времени осталось до того момента, когда ранним воскресным утром большая часть российского населения, составляющая его боксерскую общественность, в очередной раз обматерит Америку за то, что все там не так, и даже часовой пояс у них, как у козлов. Не то что у нас.
А все потому, что в Америке в это время будет только субботний вечер, и на ринг в Ньюарке, штат
В своей последней заметке о Мурате Гассиеве я уже говорил, что Влодарчику все
Но сколько не пытайся создать интригу, сколько не пугай мир своим дальновидным прищуром, а даже сам испугаться толком не сможешь: безоговорочным фаворитом в этом поединке является Гассиев и волноваться всерьез
Влодарчик обладает, возможно, лучшей среди всех нынешних боксеров «чуйкой» на удар. То есть умеет выбирать момент для нанесения удара, а так как он прекрасно бьет с обеих рук и арсенал его достаточно разнообразен — это всегда опасно. Еще он страшно терпелив и может ждать своего момента сколь угодно долго. Шесть лет назад, прилично уступая австралийцу Дэнни Грину по очкам после десяти раундов, Влодарчик шарахнул его в одиннадцатом, а потом добил.
Однако лучшие дни Влодарчика давно позади. Он владел титулом WBC с 2010 по 2014 год, когда безоговорочно проиграл его по очкам нашему Григорию Дрозду. Да и в последних двух боях, которые он хоть и выиграл, но с большим трудом и
На самом деле, как мне кажется, если в этом бою и есть
Не в том состоянии сейчас Влодарчик, чтобы выдержать тридцатишестиминутную бомбардировку от такого молотобойца, как Гассиев. Вопрос, на мой взгляд, заключается только в том, когда Влодарчик сляжет: в первой половине боя или во второй. Чтобы шанс совершить ошибку был минимальным, скажу, что в середине.
Напоследок напомню, что этот бой является последним четвертьфинальным поединком в турнире сильнейших боксеров в категории до 90,7 кг. И победителя, переминаясь с ноги на ногу, как боевой конь, уже с нетерпением ждет беглый кубинец Юниер Дортикос, победа над которым сейчас,