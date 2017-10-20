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00:05 (мск), источник: Советский спорт

Готов ли «жертвенный Влодарчик»? Мурат Гассиев выходит защищать титул

Александр Беленький о бое Гассиев — Влодарчик.

Источник: Советский спорт

Совсем немного времени осталось до того момента, когда ранним воскресным утром большая часть российского населения, составляющая его боксерскую общественность, в очередной раз обматерит Америку за то, что все там не так, и даже часовой пояс у них, как у козлов. Не то что у нас.

А все потому, что в Америке в это время будет только субботний вечер, и на ринг в Ньюарке, штат Нью-Джерси (это совсем рядом с Нью-Йорком), выйдут чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев и экс-чемпион мира поляк Кшиштоф Влодарчик. Пропустить такое зрелище в прямом эфире будет категорически нельзя, вот и придется в выходной вставать раньше, чем в будний на работу. Бокс — тяжелый вид спорта. Даже для боксирующих на диване.

В своей последней заметке о Мурате Гассиеве я уже говорил, что Влодарчику все как-то очень дружно отвели в этом бою роль жертвенного барана. И его мнением по этому вопросу, как и мнением барана, не особо поинтересовались. А оно может быть совершенно другим. Более того, похоже, оно другое и у организаторов. Дело в том, что в Нью-Джерси проживает большая польская диаспора, не самые тихие представители которой заполнят трибуны. А тут из Нью-Йорка подтянутся еще и тамошние «спартаковцы». В общем, арена будет вся красная с белым. Обычно в Америке польские болельщики устраивают феерическую драку, даже когда их любимец побеждает, а уж как они дадут своим пылким душам оторваться, если он проиграет (чуть не написал «когда он проиграет»), просто страшно себе представить. В общем, много кровавых соплей разлетится по залу, ох, много.

Но сколько не пытайся создать интригу, сколько не пугай мир своим дальновидным прищуром, а даже сам испугаться толком не сможешь: безоговорочным фаворитом в этом поединке является Гассиев и волноваться всерьез как-то не получается. Но не очень всерьез — вполне.

Влодарчик обладает, возможно, лучшей среди всех нынешних боксеров «чуйкой» на удар. То есть умеет выбирать момент для нанесения удара, а так как он прекрасно бьет с обеих рук и арсенал его достаточно разнообразен — это всегда опасно. Еще он страшно терпелив и может ждать своего момента сколь угодно долго. Шесть лет назад, прилично уступая австралийцу Дэнни Грину по очкам после десяти раундов, Влодарчик шарахнул его в одиннадцатом, а потом добил.

Однако лучшие дни Влодарчика давно позади. Он владел титулом WBC с 2010 по 2014 год, когда безоговорочно проиграл его по очкам нашему Григорию Дрозду. Да и в последних двух боях, которые он хоть и выиграл, но с большим трудом и опять-таки по очкам — он так и не улучив момент для нанесения своего рокового удара. Конечно, шанса на чудо никто никого лишить не может, но это все-таки будет именно чудо, если Влодарчик сможет потрясти Гассиева, у которого, как мы можем уверенно сказать после его боя с Денисом Лебедевым, абсолютно каменная борода.

На самом деле, как мне кажется, если в этом бою и есть какая-то интрига, то заключается она в том, когда Влодарчик сломается. До сих пор он хоть и изредка падал, но все три своих проигранных боя все же довел до конца. Однако в данном случае, думаю, этот последний пробел в его боксерском образовании будет ликвидирован.

Не в том состоянии сейчас Влодарчик, чтобы выдержать тридцатишестиминутную бомбардировку от такого молотобойца, как Гассиев. Вопрос, на мой взгляд, заключается только в том, когда Влодарчик сляжет: в первой половине боя или во второй. Чтобы шанс совершить ошибку был минимальным, скажу, что в середине. Где-то раунде в шестом. Влодарчик — очень опытный и умный боец. Начало он отстоит, но к этому времени столько напропускает, что несколько рассредоточится. Тут-то Гассиев его и «загассит».

Напоследок напомню, что этот бой является последним четвертьфинальным поединком в турнире сильнейших боксеров в категории до 90,7 кг. И победителя, переминаясь с ноги на ногу, как боевой конь, уже с нетерпением ждет беглый кубинец Юниер Дортикос, победа над которым сейчас, по-моему, никому не гарантирована.

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