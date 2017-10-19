Шесть спарринг-партнеров помогут боксеру Устинову перед боем за титул WBA

Источник: РИА "Новости"

Устинов 25 ноября в Оберхаузене проведет бой за звание регулярного чемпиона WBA с Чарром. Ранее победитель назначенного на 3 июня боя за пояс WBA между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо должен был провести свою первую защиту с Устиновым. Однако WBA в мае сообщила о положительной допинг-пробе Бриггса. Позднее переговоры команды Устинова с представителями Окендо о поединке не увенчались успехом.

«Весь процесс подготовки Александра Устинова к бою с Мануэлем Чарром полностью пройдет в Минске, — сказал в телефонном разговоре Хрюнов. — В понедельник начинаются спарринги. Всего нам помогать будут шесть спарринг-партнеров: два американца, два европейца и два россиянина».

«Мы планируем вылететь в Германию за неделю до боя», — добавил собеседник агентства.