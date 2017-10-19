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17:12 (мск), источник: Sports.kz

Роуч уверен, что Котто предложат встретится в ринге с победителем второго боя Головкин — Альварес

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в четырех весовых категориях Мигеля Котто, верит в серьезность решения своего 36—летнего подопечного завершить свою боксерскую карьеру после поединка 2 декабря против Садама Али, однако иногда бывает очень сложно отказаться от выгодного предложения.

«Я верю ему, но сложно уйти насовсем, — цитирует Роуча boxingscene. com. — Когда он победит и победит хорошо, а затем начнут приходить разные заманчивые предложения, будет трудно сказать “нет”. Но он хочет больше времени проводить с семьей, и это вызывает мое уважение. Он долго был в боксе, а бокс отнимает у нас много времени и сил. Мне нравится, что он сам принимает это решение, не зрители, не судьи, не кто-либо еще. Я рад, что он сам принимает решение»..

По мнению Роуча, в следующем году Котто могут предложить поединок против победителя второго боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, и это будет сложный выбор для пуэрториканца..

«Ему обязательно предложат бой против победителя второго боя, и будет сложно ответить отказом, — добавил Роуч. — Дело не только в деньгах, соперничество в крови у каждого боксера. Мы любим свой спорт, и будет сложно сказать нет».

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