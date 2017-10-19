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16:47 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Чупраков проведет бой с аргентинцем Охедой 15 декабря в Екатеринбурге

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Чупраков 15 декабря в Екатеринбурге проведет защиту интерконтинентального титул Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе против аргентинца Пабло Мануэля Охеды. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

«Соперником Чупракова будет Охеда», — сказал Титов.

На счету Чупракова 18 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения. Россиянин занимает второе место в рейтинге ВБО. В активе Охеды 13 побед (9 нокаутом) и три поражения.

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