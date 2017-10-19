Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Российский боксер Чупраков проведет бой с аргентинцем Охедой 15 декабря в Екатеринбурге
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Чупраков 15 декабря в Екатеринбурге проведет защиту интерконтинентального титул Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе против аргентинца Пабло Мануэля Охеды. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.