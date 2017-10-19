Что больше всего беспокоит тренера Жакиянова перед боем с Барнеттом

— Больше всего я опасаюсь ранних раундов. Жанату уже почти 34 и то, что он медленно начинает, — естественно. Но потом он возвращается в бой и побеждает. В послужном списке Барнетта не было сильных панчеров — его можно поймать, и это придает мне уверенности. Если мы сможем пройти ранние раунды и перевести бой в поздние, думаю, бой будет наш, — сказал Хаттон в интервью BelfastLive.co.uk.



Бой Жакиянов — Барнетт пройдет 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.42, победа Жакиянова — 3.26, ничья — 26.