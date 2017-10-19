Эксперт ESPN включил бой Жакиянов — Барнетт в ТОП-5 самых интересных поединков
Журналист ESPN Фернандо Барбоса составил рейтинг самых захватывающих, на его взгляд, боксерских боев этих выходных, сообщает Sports.kz.
Журналист ESPN Фернандо Барбоса составил рейтинг самых захватывающих, на его взгляд, боксерских боев этих выходных, сообщает Sports.kz.
Попал в их число и поединок казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) с североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО). На кону их боя будут стоять пояса WBA (Super) и IBF в легчайшем весе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.42, победа Жакиянова — 3.26, ничья — 26.
ТОП-5 самых интересных по версии журналиста ESPN Фернандо Барбосы:
1. Педро Гевара (30−2−1, 17 КО) — Кен Сиро (10−0, 5 КО) (бой за титул WBC в первом наилегчайшем весе)
2. Йесреэль Корралес (22−1, 8 КО) — Альберто Мачадо (18−0, 15 КО) (бой за титул WBA (Super) во втором полулегком весе)
3. Мурат Гассиев (24−0, 17 КО) — Кшиштоф Влодарчик (53−3−1, 37 КО) (бой за титул IBF в первом тяжелом весе)
4. Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) (бой за титулы WBA (Super) и IBF в легчайшем весе)
5. Риота Мурата (12−1, 9 КО) — Хассан Ндам Нджикам (36−2, 21 КО) (бой за титул WBA в среднем весе).