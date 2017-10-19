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14:37 (мск), источник: Sports.kz

Эксперт ESPN включил бой Жакиянов — Барнетт в ТОП-5 самых интересных поединков

Журналист ESPN Фернандо Барбоса составил рейтинг самых захватывающих, на его взгляд, боксерских боев этих выходных, сообщает Sports.kz.

Попал в их число и поединок казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) с североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО). На кону их боя будут стоять пояса WBA (Super) и IBF в легчайшем весе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.42, победа Жакиянова — 3.26, ничья — 26.

ТОП-5 самых интересных по версии журналиста ESPN Фернандо Барбосы:
1. Педро Гевара (30−2−1, 17 КО) — Кен Сиро (10−0, 5 КО) (бой за титул WBC в первом наилегчайшем весе)
2. Йесреэль Корралес (22−1, 8 КО) — Альберто Мачадо (18−0, 15 КО) (бой за титул WBA (Super) во втором полулегком весе)
3. Мурат Гассиев (24−0, 17 КО) — Кшиштоф Влодарчик (53−3−1, 37 КО) (бой за титул IBF в первом тяжелом весе)
4. Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) (бой за титулы WBA (Super) и IBF в легчайшем весе)
5. Риота Мурата (12−1, 9 КО) — Хассан Ндам Нджикам (36−2, 21 КО) (бой за титул WBA в среднем весе).

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