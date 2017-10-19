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13:40 (мск), источник: Vesti.kz

Легендарный ирландский боксер сделал прогноз на чемпионский бой Жакиянова и Барнетта

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях ирландец Стивен Коллинз (36−3, 21 КО) в интервью Vesti.kz сделал свой прогноз на объединительный бой за титулы WBA (Super) и IBF в легчайшем весе между казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО) и британцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО).

«Барнетт — очень талантливый боец. Он молод и имеет все предпосылки, чтобы стать одним из лучших боксеров Британии. Резкий и жесткий. В последнем бою он не оставил шансов опытному Хаскинсу. У Райана есть дух чемпиона и стремление к совершенству. Он может стать лучшим в своем дивизионе за пару лет. Первый шаг уже сделан, теперь нужно забрать титул WBA у Жакиянова. Я уверен, что Барнетт справится с этим испытанием. Ставлю на победу нокаутом в девятом-десятом раунде», — отметил Коллинз.

53-летний Коллинз выступал под псевдонимом «Кельтский воин». За свою профессиональную карьеру, которая длилась с 1986 по 1997 год, он завоевал титулы WBO в среднем и во втором среднем весах.

Вчера, 18 октября, Жакиянов и Барнетт провели открытую тренировку в самом крупном торгово-развлекательном центре Белфаста.

По мнению букмекеров фаворитом этого поединка считается Барнетт. Бой состоится 21 октября на The SSE Arena в Белфасте.

Легендарный ирландский боксер сделал прогноз на чемпионский бой Жакиянова и Барнетта
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