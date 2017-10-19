Легендарный ирландский боксер сделал прогноз на чемпионский бой Жакиянова и Барнетта

«Барнетт — очень талантливый боец. Он молод и имеет все предпосылки, чтобы стать одним из лучших боксеров Британии. Резкий и жесткий. В последнем бою он не оставил шансов опытному Хаскинсу. У Райана есть дух чемпиона и стремление к совершенству. Он может стать лучшим в своем дивизионе за пару лет. Первый шаг уже сделан, теперь нужно забрать титул WBA у Жакиянова. Я уверен, что Барнетт справится с этим испытанием. Ставлю на победу нокаутом в девятом-десятом раунде», — отметил Коллинз.