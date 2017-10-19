Тренер американского средневеса восхитился спаррингами с Головкиным

«Это была такая работа [спарринг], которую я до этого не видел, просто невероятно. Я очень восхищаюсь Головкиным. Он так выкладывается, проводя спарринги при 40 градусной жаре в зале. Правда, если он и Абель когда-нибудь выпустят в свет видео этих спаррингов, вы глазам своим не поверите, это было просто нереально. GGG — великолепный боец. Я знаю, что есть такие, кто его критикует, но то, что он творит в спаррингах… в свои 35 лет каждый день работая в том темпе, который он задаёт, спаррингуя 12 раундов по 4 минуты каждый против пяти крутых парней. Поверьте мне, я в боксе давно, это очень нелегко боксировать со свежим парнем уровня Джулиана Уильямса, справляться с очередным свежачком все время, с тем, кто может дать тебе серьёзное сопротивление в реальном бое. Он — вкалывающий чемпион. Я очень уважаю Головкина и его тренера», — сказал Эдвардс.