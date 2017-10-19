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11:56 (мск), источник: Prosports.kz

Скрипок: Фируза Шарипова — девушка умная, в боксе она знает, что нужно делать

Известный журналист, комментатор бокса телеканала «Матч ТВ» Борис Скрипко поделился с AllFight.Ru своим мнением о том, насколько высоко в женском боксе котируются чемпионские пояса Фирузы Шариповой, и кого он видит в качестве достойной соперницы для казахстанки.

— Как Вы считаете, насколько важно было завоевать именно эти пояса для развития бокса в Казахстане и самой Фирузы?

— Пояса надо завоевывать в любом случае. Это профессиональный бокс, и каждый завоеванный пояс — это шаг вперед. Поэтому то, что Фируза сейчас выиграла эти два титула, это очень важно. Важно в первую очередь для нее, потому что открываются новые перспективы. Теперь надо будет работать может быть не столько в погоне за поясами, сколько над тем, чтобы устроить бой с человеком, который является явным прямым конкурентом. Если сейчас силы менеджмента приложить как раз именно к этому, то это будет очень большой шаг вперед.

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Для бокса в Казахстане любой успех Фирузы, как и любого другого казахстанского боксера, безусловно важен, ведь это идет для поднятия имиджа страны. Всегда нужно приветствовать такие вещи. Поэтому считаю, что у Фирузы все в порядке, она девушка умная, в боксе она знает, что нужно делать, теперь ее надо правильно вести. В женском профессиональном боксе народу мало, достойных, сильных спортсменок и того меньше. Но тем не менее нужно находить интересную оппозицию, проводить конкурентные бои, и это реально будет очень круто.

По поводу высказываний о том, что Шарипову рано называть чемпионкой и другого негатива скажу: критики всегда находятся. Каждый лоббирует и отстаивает свои интересы. Фирузе не надо никого слушать, а надо работать, совершенствоваться, у нее все для этого есть. А Завилейскому и тем, кто ему помогает, — искать возможности продвижения вперед.

— Ну, а где располагаются эти титулы в иерархии женских боксерских организаций? Как котируются?

— В женском профессиональном боксе своя иерархия организаций. WIBA и WBC признаются наиболее значимыми. А WBU — это как аналог WBO в мужском боксе.

В женском боксе мало реально сильных боксеров, но хорошо, что появляются такие звездочки, как Фируза Шарипова. Отдельно особняком стоит Кларисса Шилдс. С этим человеком лучше не выходить в ринг. Я ее видел и в любителях, и в профессионалах. Это монстр, с которым связываться не надо. А Фирузе можно ориентироваться на олимпийскую чемпионку Кэтти Тейлор — для нее это вполне реальный вариант. Было бы здорово устроить Фирузе бой с Тейлор.

Отметим, что ранее вице-президент Казахстанской федерации профи-бокса Виктор Демьяненко заметил, что называть Шарипову чемпионкой мира — это неправильно. А промоутер Болат Манкенов из Казахстана назвал пояса своей соотечественницы региональными и добавил, что если молча делать свое дело, то и люди потянутся.

Напомним, Шарипова завоевала титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU, встретившись с болгаркой Миленой Колевой в главном бою на вечере бокса 26 августа в Астане.

Источник: Allfight.ru

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